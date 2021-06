King Gizzard and the Lizard Wizard estrenan videoclip para su éxito “Yours”

Recientemente, King Gizzard and the Lizard Wizard anunciaron que planeaban publicar un videoclip para cada una de las canciones de su último trabajo, Butterfly 3000. De ese modo el primer videoclip en ver la luz ha sido el de la canción Yours.

El videoclip de Yours es el resultado de mezclar un día descubriendo Melbourne y sus lugares más cotidianos con tener un viaje psicodélico influenciado por el psico-rock tan característico de King Gizzard and the Lizard Wizard. Al fin y al cabo es una travesía llevada a cabo por un grupo de jóvenes amigos, sin las altas pretensiones que rezuman los videoclips de la música actual. Aquí no hay yates, no hay oro, no hay lujo, solamente tenemos a unos chavales pasándoselo bien y haciéndonos volar con su música. Pero esto no es una opinión baladí, ya que según palabras del director del videoclip John Angus Stewart: “No quería grabarlos como figuras divinas, porque eso es una mierda”.

Butterfly 3000 es el décimo octavo álbum de King Gizzard and the Lizard Wizard. Continua con la línea del rock psicodélico progresivo que tanto les caracteriza. Música súper electrizante, pegadiza hasta extremos irracionales y con la afinación microtonal que llevan experimentando desde 2017 con Flying Microtonal Banana.

Esta es la segunda noticia que tenemos este mes sobre King Gizzard and the Lizard Wizard. La primera ya os la anunciábamos a principios de mes, donde os comunicamos que Michael Cavanagh, batería del grupo, anunciaba su nuevo proyecto en solitario bajo el nombre Cavs.

King Gizzard and the Lizard Wizard retomarán su gira en octubre de 2022 a consecuencia de todos los retrasos que han sufrido debido a la pandemia mundial.

Os dejamos el link para poder escuchar el disco al completo en Spotify y Apple Music, haceros un favor, ponéoslo en bucle.