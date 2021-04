La banda barcelonesa The Deathlines presentan el videoclip de “Tightrope Walker”, cara B de su doble single de debut

The Deathlines nos hablan en este tema de la fragilidad del ser humano y la delgada línea que separa la vida y la muerte, inspirados por la estética visual de Sin City y con la ciudad de Barcelona como referencia.



Tras la buena acogida de la banda barcelonesa lanza su segundo single. El sonido recurre a la crudeza de los riffs de guitarra de Hüsker Dü en su segunda época, donde el halo pop dirige las guitarras de las escuela de Bob Mould que dan soporte a una melodía de voz pegajosa al estilo de unos jóvenes R.E.M o The Posies. Las escuela de J. Mascis toma presencia en un solo de guitarra que conduce hasta una superposición de voces al puro estilo de los barceloneses The Unfinished Sympathy.



El tema, que podría traducirse como El funambulista, aborda la fragilidad del ser humano frente a las tentaciones nocivas, así como la delgada línea que separa la vida y la muerte.



El video que acompaña al tema se ha grabado y editado por Diego Lasso, editor y cineasta independiente más conocido como @lassofilmsbarcelona, y que proviene del mundo del skateboarding. Ha participado en proyectos como Ride Channel, The Berrics o el Patin.com en la edición de efectos visuales y en el cortometraje Kung Fury, en el cual colabora como patrocinador del proyecto. Está inspirado en la estética visual de Sin City y en el trabajo fotográfico de Charles Ebbets y se combinan las técnicas de escenarios digitales 3D con la ciudad de Barcelona como referencia.



El single se edita en formato digital y a través del sello barcelonés Kraken Recordings Official (KR-005), y fue grabado en el verano del 2020 en La Atlántida Estudios bajo la supervisión y producción de Edgar Beltri (Uziel, The Lizards, Los Tiki Phantoms, etc…)

Sobre The Deathlines

The Deathlines es una banda barcelonesa con un sonido inspirado en el punk americano de mediados de los años 80 y 90, con la mirada puesta en Hüsker Dü, Mudhoney, The Wipers o Dinosaur Jr. y sin perder por ello de vista las melodías de R.E.M o The Posies ni la ferocidad de Black Flag o Poison Idea. Beben directamente del catálogo de SST o Alternative Tentacles y posteriormente del sello Sub Pop, así como de la consecuente herencia que otorgaron todos ellos.



La formación se compone de Mario Silvestre a la voz y guitarra (Playa Angel, The Solenoids), Gus Spada a la guitarra (Psycho Drive, Stab), Quim Valvedrive al bajo y coros (Taquikardic Sinners, Mountcane) y Alex Schoihet (Brea, Sounds o Death Valley) como nueva incorporación y ocupando la batería.



A final de verano del 2020 la banda entra a La Atlántida Estudios para grabar su single de presentación, bajo la supervisión y producción de Edgar Beltri (Uziel, The Lizards, Los Tiki Phantoms, etc…), con el que la banda se pone en órbita en la escena musical, y lo hace a través de una bocanada de energía transferida por un contundente riff de la escuela de los primerísimos 90 y de la escuela de Bob Mould, donde las guitarras se alimentaban del sonido Big Muff y acompañaban a melodías de estribillos pegajosos.