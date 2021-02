“La Noche de Anoche” de Bad Bunny y Rosalía ya tiene nuevo videoclip

Ayer, para celebrar San Valentín, Bad Bunny y Rosalía sacaban el nuevo videoclip de LA NOCHE DE ANOCHE, la canción que los ha juntado por primera vez. Los fans del cantante puertorriqueño estaban deseando una colaboración entre ambos y resultó ser uno de los grandes éxitos de EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO (2020).

La escenografía del videoclip emula el cuadro Architecture Au Clair de Lune de René Magritte. Ante la preocupación por no volver a encontrarse, “Y ya me ha pasao que me han ilusionao / Y ya me ha pasao que me han abandonao”, Bad Bunny y Rosalía, vestida por Karina Malkhasyan, relatan la fogosa noche que pasaron juntos, tan pasional que el fuego emana de sus caricias. “Yo sé que esto no volverá a pasar / Pero si volviera a pasar / Sé que sería tu debilidad”.

En un solo día, el videoclip dirigido por Stillz ha superado los 8 millones de visualizaciones en Youtube. Estos números estratosféricos son incluso más impactantes si se tiene en cuenta que la canción ya se publicó hace algunos meses.

Os dejamos con el nuevo videoclip de Bad Bunny y Rosalía que actualmente es número uno en tendencias en Youtube.