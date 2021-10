Lana Del Rey estrena versión alternativa del videoclip de «ARCADIA»

Artista

Lana Del Rey

¿Por qué es noticia?

La artista estadounidense ha compartido un video alternativo para su último single ARCADIA.

Sobre la canción y el vídeo

Se trata de uno de los temas que aparecerá en el próximo álbum de Del Rey, Blue Banisters, que se publicará el 22 de octubre.

Aunque ya había publicado recientemente un primer videoclip, ahora llega esta otra versión dirigida de nuevo por la propia cantante.

Lana Del Rey –

Sobre el disco

Producido por Drew Erickson, será el segundo disco de Lana Del Rey este año tras Chemtrails Over the Country Club.

Por el momento, y hemos podido escuchar cuatro adelantos: el single que da título al disco, Text Book, Wildflower Wildfire y este ARCADIA del que hoy descubrimos un nuevo videoclip.

Tracklist del disco

1. ‘Textbook’

2. ‘Blue Banisters’

3. ‘Arcadia’

4. ‘Interlude – The Trio’

5. ‘Black Bathing Suit’

6. ‘If You Lie Down With Me’

7. ‘Beautiful’

8. ‘Violets for Roses’

9. ‘Dealer’

10. ‘Thunder’

11. ‘Wildflower Wildfire’

12. ‘Nectar of the Gods’

13. ‘Living Legend’

14. ‘Cherry Blossom’

15. ‘Sweet Carolina’

Sobre Lana Del Rey

Los años transcurridos entre la nostálgica reinvención posadolescente de la mujer fatal en Born to Die y el hipnótico viaje interior de Normal F*****g Rockwell! dibujaron una de las evoluciones más ejemplares del pop actual. La fascinante frialdad y los tonos sepias de "Video Games" han ido dejando paso a penetrantes confesiones emocionales que conectan cada vez más con el pop clásico sin perder su misterio. Las mejores canciones de Lana Del Rey evocan una compostura perfecta que solo se resquebraja con los vaivenes del corazón, unas veces como rotunda declaración de principios, otras como tormento, y la mayoría como ambos.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!