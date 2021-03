“Leave the Door Open”, 3l single debut de Silk Sonic, ya tiene videoclip

Este fin de semana pasado se ha estrenado el video del primer sencillo Leave the Door Open de la banda Silk Sonic, liderada por Bruno Mars y Anderson .Paak, una canción que se desprende del álbum An Evening With Silk Sonic, aún sin fecha de salida.

Cargado de R&B y soul, el tema fue escrito por Bruno, Anderson y Brody Brown. En el video se presenta a la banda que acompaña al dueto, todos en un estudio de grabación ambientado en los años setenta y que cuenta con Bootsy Collins como invitado especial.

Recordemos que el último álbum de Bruno Mars fue 24K Magic, del 2016, mientras Anderson .Paak fue Ventura en el 2019.



Sin más, disfrutemos del video: