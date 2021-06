Leon Bridges presenta “Why Don’t You Touch Me” junto a un sensible video

El cantante norteamericano Leon Bridges presenta Why Don’t You Touch Me junto a un clip muy sensible. Será el último single que lanza para descubrir el camino en el que andará su próximo LP, Gold-Diggers Sound.

El nuevo álbum, Gold-Diggers Sound, saldrá a la venta el próximo 23 de Julio de la mano de Columbia Records y ya conocemos tres de las canciones que vestirán a este nuevo hijo de Leon Bridges. La que os presentamos aquí, Why Don’t You Touch Me; Motorbike, que lanzó el mes pasado, y Sweeter, el single que lanzó el año pasado y en el que colabora Terrace Martin.

Una corta espera, o larga para otros, si tenemos en cuenta la fecha de su último larga duración, Good Thing (Columbia Records, 2018).

La sensible Why Don’t You Touch Me se ha acompañado de un video dirigido por Jackson Tisi. Para ello, Jackson, ha montado una historia de amor y desamor que cuenta con dos partes. Esta primera parte, plasma a la perfección las palabras del protagonista y autor de la canción, Leon Bridges.

Mientras esperamos con impaciencia la segunda, aquí os dejamos la primera parte de Why Don’t You Touch Me, de Leon Bridges, para que la saboreeis.