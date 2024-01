Liam Gallagher y John Squire estrenan el videoclip de «Just Another Rainbow», primer adelanto de su álbum conjunto

Los dos iconos del rock británico, Liam Gallagher y John Squire, han lanzado el videoclip de su canción Just Another Rainbow, el primer sencillo de su esperado álbum colaborativo. El vídeo, dirigido por Charles Mehling (The Rolling Stones, Kasabian, Black Rebel Motorcycle Club), muestra a los ex líderes de Oasis y The Stone Roses interpretando el tema en un túnel ferroviario abandonado y frente a unas paredes de colores psicodélicos.

La canción, que ya está disponible en vinilo de edición limitada, es solo un aperitivo de lo que está por venir, ya que los dos músicos han confirmado que habrá más música nueva y posibles conciertos en el futuro. Según Gallagher, el álbum tiene 10 canciones, de las cuales ocho ya están grabadas y dos se hicieron en Los Ángeles.

Just Another Rainbow también está en camino de alcanzar el número uno en la lista de singles del Reino Unido esta semana, según Official Charts. Sin duda, se trata de un éxito rotundo para esta unión de leyendas del rock.