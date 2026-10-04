El mensaje dura 44 segundos, empieza con un apodo («Doobie») y lo dejó una madre que había llamado a su hijo varias veces ese mismo día. Lil Nas X lo publicó el 30 de septiembre para anunciar el single “World’s Greatest!”, que salió al día siguiente, el 1 de octubre, con vídeo incluido. Ese audio suena ahora a despedida: Lil Nas X anunció la muerte de su madre, Tamikia Hill, el 29 de agosto, y la canción está dedicada a ella.

Es su primera música nueva desde el EP Days Before Dreamboy (marzo de 2025). La escribió él solo, la producen C.WRAY y Steve Rusch y sale en Columbia. En la grabación, su madre le pide que siga caminando «por fe, no por vista» (un versículo de la segunda carta a los Corintios); él cuenta que era su frase favorita y que, con los años, «le resuena cada vez más». De hecho, quien recuerde el vídeo bíblico de “J Christ”, arca de Noé incluida, notará el cambio de temperatura desde el primer segundo.

Lo que “World’s Greatest!” ya no necesita provocar

El vídeo dura seis minutos, se rodó en Atlanta (la ciudad donde creció Montero Hill) y lo dirige Phillip Youmans. Su carta de presentación es cinematográfica: con 19 años se convirtió en el primer director afroamericano en ganar el premio Founders de Tribeca con Burning Cane (2019), una película sobre fe y comunidad en la Luisiana rural que escribió, dirigió y fotografió mientras terminaba el instituto. Un cineasta que ya filmó la religiosidad del sur como algo íntimo (y no como decorado) para una canción levantada sobre un versículo. El encargo le venía al pelo.

Todo arranca en un estudio de baile. Lil Nas X ensaya una coreografía que se le atasca, y su coreógrafo le reprocha que repite el mismo fallo aun sabiendo perfectamente dónde está. A partir de ahí, el presente se mezcla con escenas recreadas de su infancia, con un niño que hace de él. Al final se queda solo en la sala y vuelve a empezar; esta vez la coreografía sale entera, y de fondo suena otra vez el buzón de voz antes de la dedicatoria a su madre.

Musicalmente es pop con guitarras y vocación de himno, con un estribillo de autoafirmación que se repite como un mantra. Funciona, y en directo puede funcionar mejor. Pero el momento más potente del lanzamiento no está en la canción sino en esos 44 segundos de mensaje grabado, y eso dice tanto de lo que ha vivido como de lo que todavía le falta a su música.

Un año entre un juzgado de Van Nuys y Atlanta

Para entender el tono hay que volver a agosto de 2025, cuando la policía de Los Ángeles lo detuvo y la fiscalía le imputó cuatro delitos graves, tres de ellos por presunta agresión a agentes. Se declaró no culpable y pasó casi dos meses ingresado de forma voluntaria en un centro de tratamiento de Arizona. En abril de este año, un juez de Van Nuys aceptó derivarle a un programa de salud mental: si cumple el tratamiento y no infringe la ley durante dos años, el caso se archivará. El magistrado consideró el episodio ajeno a su conducta habitual y lo vinculó al trastorno bipolar que le diagnosticaron después.

En junio habló del diagnóstico en un vídeo. Bromeó con que ser negro, gay y bipolar es «vivir la vida en modo de dificultad extrema», contó que ahora tiene terapeuta y psiquiatra y avisó de que había música en camino, sin más detalles. Luego llegó el mensaje breve de Instagram con el que despidió a su madre. Treinta y tres días después salía la canción.

El disco que lleva dos años en la sala de espera

Lo que este nuevo single no aclara es su sitio. Dreamboy, el segundo álbum, arrancó en noviembre de 2024 con “Light Again!” (coproducida por Thomas Bangalter, de Daft Punk) y en marzo de 2025 desembocó en Days Before Dreamboy, ocho canciones publicadas a ráfagas. Después, nada. El disco sigue sin fecha y, en lo que se ha publicado hasta ahora, nadie ha confirmado que “World’s Greatest!” vaya a formar parte de él.

Y conviene recordar cómo empezó esta etapa. “J Christ” (2024) vivió de la polémica, terminó con una disculpa pública del propio artista y no pasó del puesto 69 del Billboard Hot 100. Este lanzamiento es lo contrario: ni personaje alternativo ni escándalo preparado de antemano. Nos parece el movimiento más inteligente que ha hecho desde Montero, precisamente porque es el único que no parece un movimiento.

Lil Nas X, después del vaquero viral

Montero Lamar Hill nació en Atlanta en 1999 y se crio entre la ciudad y Austell. Antes de cumplir los 20 ya tenía la canción con más semanas en lo alto del Billboard Hot 100: “Old Town Road”, un country-trap que se hizo viral en TikTok y que, relanzado con Billy Ray Cyrus, aguantó 19 semanas en el número uno en 2019 y le valió dos Grammy. Salió del armario en pleno reinado de aquella canción y convirtió esa visibilidad en el eje de Montero (2021), con “Montero (Call Me by Your Name)” e “Industry Baby” como himnos de una cultura pop que aún dudaba si escandalizarse.

Desde entonces la carrera ha sido más irregular: el documental Long Live Montero (2023), la tormenta de “J Christ”, un Dreamboy a medio camino y el año que acabamos de contar. Por eso esta canción se escucha menos como un intento de volver a las listas que como el primer paso de alguien que ha tenido que empezar de nuevo en casa, en Atlanta.

▶ “World’s Greatest!” — Lil Nas X | 1 de octubre de 2026 | Columbia

¿Debería “World’s Greatest!” abrir Dreamboy o funciona mejor como canción aparte, fuera del disco?

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