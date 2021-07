Low comparte “Disappearing” junto a un singular videoclip

La banda norteamericana Low ha compartido Disappearing junto a un singular videoclip de elegantes posados. Este nuevo single, Disappearing, pertenece al próximo álbum que lanzará la banda de Minnesota, Hey What, el decimotercero en su discografía.

Nuevo álbum con gira agendada

El 10 de septiembre saldrá a la luz este nuevo álbum, Hey What, con una gira ya agendada por Reino Unido, eligiendo el mes de abril para tal menester. Te mostramos las fechas, a continuación:

Lunes 25 – Edimburgo, Queen’s Hall

– Edimburgo, Queen’s Hall Martes 26 – Dublín, Vicar Street

– Dublín, Vicar Street Miércoles 27 – Manchester, Catedral de Manchester

– Manchester, Catedral de Manchester Jueves 28 – Brighton, St. George’s Church

– Brighton, St. George’s Church Viernes 29 – Londres, St. John en Hackney Church

– Londres, St. John en Hackney Church Sábado 30 – Bristol, Trinity

El nuevo álbum de Low, Hey What, saldrá el 10 de septiembre de la mano del sello discográfico Sub Pop, y sigue a Double Negative, también lanzado a través de Sub Pop en 2018.

El single que comparte Low, Disappearing, junto a un singular video, es el segundo que muestra y que pertenece a su próximo LP Hey What. El primero lo compartió el mes pasado, con el título de Days Like These.

Disappearing y su singular videoclip

Low comparte Disappearing, segundo single de su nuevo disco Hey What, junto a un singular videoclip dirigido y protagonizado por el artista multidisciplinar Dorian Wood posando para las clases de dibujo de la vida virtual durante el encierro de la crisis sanitaria reciente. Un clip con elegantes posados centrado en un modelo de vida.

El propio Dorian nos explica el proceso y su significado en unos comentarios que te transcribimos a continuación: “Pedí prestada la habitación de invitados vacía de un amigo y dos veces por semana configuraba mi portátil y mis luces, y posaba durante tres horas seguidas Durante esos largos períodos de tiempo, me perdía en mis pensamientos mientras realizaba poses que mostraban mejor toda esta belleza morena”.

Continúa explicando que “en mi mente, viajé a lugares y recuerdos; y en el caso de ‘Disappearing‘, no solo visité el océano con mi mente, me convertí en él”. Además agrega que “incluso en su momento más empoderador y medidativo, una sesión de modelaje era a menudo un recordatorio de lo solo que uno puede sentirse cuando los otros humanos en la habitación desaparecen inmediatamente una vez que la computadora se apaga. Y aún así, una apariencia de esperanza siempre permaneció”.

Y termina añadiendo: “Hay mucho amor por ‘volver a casa’ en este video. Me siento honrado de poder compartir este amor”.

Disappearing es una canción lenta, que juega con los degradados y el pedal distorsionador, con gran maestría. Y enlazando un sonido rosa junto a unos tom’s que resuenan en tu cabeza para dar paso a una voz protagonista de esta historia de amor.

A continuación puedes disfrutar de Disappearing y su videoclip.