Lucy Dacus ha estrenado el videoclip de «Planting Tomatoes», el sencillo que lanzó como pieza independiente el pasado abril. El vídeo, autodirigido por la propia artista, está rodado íntegramente en Richmond (Virginia), su ciudad natal, y funciona como un recorrido emocional por los lugares que la formaron: desde el río James hasta el cementerio de Hollywood, pasando por el parque Dogwood Dell. La pieza se presentó primero en un pase privado en Nueva York el pasado 7 de julio, y llega en pleno arranque de la gira norteamericana más grande de la carrera de Dacus.

Un regreso a casa con cámara en mano

Para «Planting Tomatoes», Lucy Dacus ha querido asumir el control creativo total: ella misma dirige el vídeo, apoyándose en el equipo local SpangTV, el director creativo Jordan Rodericks y el director de fotografía David Muessig, ambos colaboradores habituales que ya habían trabajado con ella en el videoclip de «Hot & Heavy». El montaje corre a cargo de Laura Colwell, de Sun June. El resultado es un tour visual por algunos de los rincones favoritos de Dacus en Richmond: el tramo de Pony Pasture en el río James, el cementerio de Hollywood y el anfiteatro Dogwood Dell, todos ellos escenarios que aparecen entrelazados con imágenes de su padre, amigos cercanos y estudiantes de SPARC, el programa de artes escénicas juvenil en el que la propia Dacus participó de adolescente, cuando su madre trabajaba allí como profesora.

Ese vínculo con SPARC no es un detalle menor en la narrativa del vídeo: la propia artista ha señalado que fue en ese entorno donde aprendió a tomarse en serio la idea de expresarse artísticamente, algo que considera clave en su trayectoria posterior, tenga o no que ver directamente con la música.

«Planting Tomatoes», una oda a lo cotidiano

La canción, publicada en abril como sencillo independiente (con una tirada limitada en vinilo de 7 pulgadas para el Record Store Day), gira en torno a la idea de estar presente y valorar lo pequeño. Según ha explicado Dacus, el título hace referencia directa a los tomates de Hanover que cultivaba de joven en Mechanicsville, cerca de Richmond, una anécdota que conecta con la Hanover Tomato Festival que se celebra cada año en la zona. Ahora, coincidiendo con el estreno del vídeo, la artista lanzará una edición especial en vinilo de 7 pulgadas en color verde, disponible en exclusiva a través de su tienda web.

El estreno del videoclip también irá acompañado de un pase especial en el histórico Byrd Theatre de Richmond, el próximo 30 de julio, con un coloquio posterior y la proyección de la película The Secret Garden (1993). Las entradas para ese evento ya están agotadas, aunque sigue abierta una lista de espera.

De “No Burden” a “Forever Is A Feeling”: el recorrido de una narradora nata

Desde su debut con No Burden en 2016, Lucy Dacus ha construido una carrera marcada por la observación minuciosa y una capacidad narrativa poco común dentro del indie rock. Historian (2018) consolidó su prestigio crítico como una de las voces más interesantes de su generación, y Home Video (2021) amplió notablemente su público al convertir recuerdos de infancia y adolescencia en relatos universales, con sencillos como «Hot & Heavy» o «VBS». En paralelo, su participación en boygenius junto a Phoebe Bridgers y Julien Baker (proyecto con el que ganó tres premios Grammy antes de que el trío anunciara un parón indefinido en 2024) multiplicó su visibilidad y la situó en el centro de la escena indie internacional. En 2025 llegó Forever Is A Feeling, su cuarto álbum en solitario y primer trabajo publicado con Geffen Records, un disco centrado en el amor, el deseo y la fugacidad de los vínculos, al que siguió una edición ampliada, Forever Is A Feeling: The Archives, en octubre de ese mismo año.

Ese recorrido explica por qué «Planting Tomatoes» y su videoclip funcionan casi como un contrapunto a Forever Is A Feeling: si el álbum indagaba en la intensidad del deseo y el amor romántico, esta pieza suelta se detiene en algo más pequeño y menos espectacular, el simple hecho de habitar un lugar y cuidarlo. El vídeo, rodado en su ciudad natal y protagonizado por su entorno más cercano, refuerza esa idea de raíz y pertenencia, y llega en un momento en que Dacus, ya consolidada como una de las compositoras más respetadas de su generación, parece cómoda alternando los grandes gestos de su música más ambiciosa con miniaturas íntimas como esta.

Una gira que no para de crecer

El estreno del vídeo coincide con el inicio de la gira norteamericana más extensa de la carrera de Lucy Dacus, que arrancó el 10 de julio en el Winnipeg Folk Festival y que recorrerá ciudades como Madison, Grand Rapids, Toronto, Ottawa, Chicago, Cleveland o Asbury Park a lo largo del verano. El calendario incluye también dos citas orquestales de gran formato: una junto a la Chicago Philharmonic en Millennium Park (con Ratboys como teloneros) y otra en el mítico Hollywood Bowl junto a la Hollywood Bowl Orchestra, en una noche que compartirá cartel con Cat Power interpretando The Greatest. La gira suma además paradas en los festivales Outside Lands (San Francisco) y Bumbershoot (Seattle).

▶ «Planting Tomatoes» — Lucy Dacus | Abril de 2026 (sencillo independiente)

¿Qué os parece este regreso de Lucy Dacus a sus raíces en Richmond? ¿Preferís las canciones-oda a lo cotidiano como «Planting Tomatoes» o los grandes gestos emocionales de discos como Forever Is A Feeling? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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