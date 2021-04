Major Lazer estrenan videoclip para su colaboración con Sia y Labrinth

Major Lazer comparten el videoclip de Titans con Sia y Labrinth. La canción forma parte de Music Is The Weapon (Reloaded), la edición deluxe del último álbum del grupo que vio la luz a finales de marzo a través de Mad Decent y Because Music.

Dirigido por Ernest Desumbila, el video muestra a Major Lazer en una misión para derrotar a dos titanes gigantes con la ayuda de las versiones Baby Yoda de Sia y Labrinth.

Music Is The Weapon (Reloaded) incluye cinco nuevas canciones: “Titans”, “Diplòmatico” con la estrella puertorriqueña Guaynaa, “C’est Cuit” con la artista francesa Aya Nakamura y Swae Lee de Rae Sremmurd, “Para te Machucar” con la brasileña Ludmilla y “Hands Up” con la intérprete sudafricana Moonchild Sanelly y el músico Morena Leraba.

Music Is The Weapon fue lanzado en octubre del pasado año y recibió la aclamación de la prensa. Cinco años después de Peace Is The Mission y de innumerables giras mundiales, el álbum destaca el enfoque completamente global del grupo. El disco incluye canciones en cinco idiomas y presenta colaboraciones con estrellas de todo el mundo, incluidos Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Paloma Mami, Khalid, Alessia Cara o Skip Marley, además de colaboradores de toda la vida, como Anitta y Busy Signal.