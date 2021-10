Manic Street Preachers estrena videoclip para «Complicated Illusions»

Artista

Manic Street Preachers

¿Por qué es noticia?

La veterana banda galesa estrena videoclip para su nuevo single Complicated Illusions.

Sobre la canción y el vídeo

Según la banda, la canción puede ser definida como «la batalla entre el caos y la calma con un majestuoso flujo lírico que se desliza entre los Roxy Music de la época de More Than This, el David Bowie de la época de Lodger y el pop de la mejor época de Echo and the Bunnymen».

Os dejamos con el videoclip que para acompañarlo ha creado el director Kieran Evans.

Sobre el disco

La canción pertenece al decimocuarto álbum de estudio de la banda, The Ultra Vivid Lament, que se publicó recientemente.

Manic Street Preachers – Complicated Illusions

Sobre Manic Street Preachers

Compromiso político y temática tenebrosa definen a Manic Street Preachers, la banda de rock alternativo que desde los 80 ha llevado al límite el estilo indie británico. Sus comienzos de punk rock fueron pronto superados por la influencia glam y ciertos toques del hardcore punk próximos al emo. La compleja personalidad de su líder, Richey James Edwards y su repentina desaparición, hacen de esta formación un grupo de culto que ahora puedes conocer a través de una selección cuya potencia te atrapará.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

