Mick Jagger reaparece por sorpresa en un videoclip de su hermano Chris

Chris Jagger, con la aparición estelar de su hermano mayor Mick Jagger, lanza videoclip para Anyone Seen My Heart.

Sobre Anyone Seen My Heart

Se trata de uno de los singles extraídos de Mixing Up The Medicine, el nuevo álbum del hermano pequeño del líder de The Rolling Stones que se publicó el 10 de septiembre.

¿Qué nos cuenta su autor?

“Descubrí a este oscuro poeta llamado Thomas Beddoes. Estaba leyendo un libro de Ezra Pound en el que mencionaba a Beddoes. Encontré este libro suyo llamado Death’s Jest Book, en el que escribió este tipo de obras extrañas”, afirma. Desde ese momento, el artista supo que iba a poner música a algunos de sus versos.

Chris Jagger (feat. Mick Jagger) – Anyone Seen My Heart