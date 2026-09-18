Miley ha estrenado el vídeo de “Let’s Get Married”, segundo adelanto de “Bass Persuades”, el mismo día en que su décimo disco llega por fin completo a todas las plataformas. No deja de ser significativo que sea precisamente una canción sobre el matrimonio la que sirva de vehículo emocional para presentar el disco completo.

Decirlo sin rodeos

Frente a canciones más poéticas del disco como “Orbit” o “Aftermath”, Miley ha explicado a Zane Lowe en Apple Music que con “Let’s Get Married” buscaba algo más directo: «O intento decir las cosas de la forma más bonita posible, o simplemente lo suelto», ha declarado, situando este tema en la segunda categoría. Según la propia artista, la canción comparte ingredientes con “Flowers”, su mayor éxito: la sensación de que el oyente puede apropiarse de la canción como si fuera suya, algo que, insiste, no logran todas las canciones por igual. Líricamente, el tema combina esa franqueza con algunos versos más de imagen, como referencias a diamantes bailando sobre la piel, pero sin perder de vista en ningún momento el titular directo que le da nombre a la canción.

El vídeo y la fiesta

El vídeo, dirigido por Mert Alas y rodado en blanco y negro en el mítico Chateau Marmont de West Hollywood, muestra a Miley y a su prometido, el músico y productor Maxx Morando, haciéndose fotos Polaroid en la cama, dándose de comer y compartiendo un baño (vestidos), antes de abrir el plano a otras parejas replicando esos mismos gestos de cariño. Miley y Morando llevan juntos desde finales de 2021, cuando ella insinuó la relación por primera vez, y se han ido dejando ver en colaboraciones puntuales en discos anteriores, incluidos Endless Summer Vacation y Something Beautiful, antes de este compromiso ya oficial. Morando, batería del grupo Liily, pasa así de colaborador habitual entre bambalinas a protagonista frente a cámara, algo que Miley no había hecho antes en ninguno de sus vídeos. La elección del propio Chateau Marmont tampoco es casual: el hotel lleva décadas siendo escenario habitual de la vida nocturna de Los Ángeles y de la propia carrera de Miley, que ya lo había usado como telón de fondo en otras ocasiones a lo largo de los años.

Sobre el proceso de creación del disco, Miley escribió en Instagram: «Ha pasado menos de un año desde que empecé a crear este disco», destacando lo rápido que se ha movido todo esta vez, y agradeciendo a todos los que participaron en el proyecto. La propia cantante celebró además el lanzamiento con una fiesta en el mismo Chateau Marmont la noche del estreno, a la que asistieron, entre otros, Chappell Roan y Paris Hilton, cerrando el círculo entre el escenario del vídeo y la celebración real del disco.

“Bass Persuades”, ya completo

El disco, que ya adelantamos con el anuncio del álbum y el estreno de “Bass Persuades” como primer single, llega hoy en su forma completa: el décimo álbum de estudio de Miley, el primero bajo el sello Atlantic Records, y el primero desde que la artista decidiera prescindir de su apellido para esta nueva etapa. Miley presentó el álbum en su momento como un proyecto tan versátil como su propia carrera, capaz de moverse entre el rock, el pop y el country dentro del mismo disco. El propio sello ha señalado que el disco rinde homenaje a la influencia de Dolly Parton, madrina de Miley, fallecida este verano, una relación personal y creativa que se remonta a años atrás, incluida la fiesta de Fin de Año que ambas copresentaron junto a Lorne Michaels como productor. Antes de que acabe el año, Miley regresará además a los escenarios con dos noches en el Hollywood Bowl, los días 16 y 18 de octubre, sus primeros conciertos completos en Estados Unidos desde que actuó en el festival Corona Capital de Ciudad de México en 2022.

Miley, veinte años reinventándose

Miley debutó como estrella infantil de Disney Channel antes de convertirse, disco a disco, en una de las artistas más versátiles del pop estadounidense: del pop adolescente de sus inicios al twerking de Bangerz, pasando por el country de Younger Now, el pop-rock de Plastic Hearts y el fenómeno global de “Flowers”, que le valió sus primeros Grammy en 2024. Bass Persuades llega como su segundo disco tras Something Beautiful (2025), y confirma que, veinte años después de sus comienzos, Miley sigue usando cada nuevo disco para redefinir en qué momento de su vida se encuentra, esta vez con el compromiso y la boda que se avecina como hilo conductor.

¿Qué te parece este giro más directo y personal de Miley en “Let’s Get Married”, frente a los temas más poéticos del resto de “Bass Persuades”?

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