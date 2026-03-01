Mitski convierte una casa encantada en un escenario emocional en el nuevo vídeo de “If I Leave”

El universo de Mitski vuelve a expandirse con ese magnetismo inquietante que solo ella sabe manejar. La artista ha estrenado el videoclip de “If I Leave”, uno de los temas incluidos en su octavo álbum Nothing’s About to Happen to Me, y lo hace sumergiéndose en una casa que parece respirar, crujir y observarla en cada plano. El vídeo, dirigido por Jared Hogan, muestra a Mitski y su banda recorriendo un espacio decadente, con paredes desgastadas y sombras que parecen seguir cada movimiento, reforzando esa tensión emocional que atraviesa toda la canción.

Este lanzamiento acompaña la llegada de Nothing’s About to Happen to Me, su primer disco de estudio desde The Land Is Inhospitable and So Are We (2023). Entre ambos trabajos, la artista publicó por sorpresa un álbum en directo coincidiendo con el estreno de su película-concierto Mitski: The Land, dirigida por Grant James y grabada durante tres noches en el Fox Theatre de Atlanta en 2024. Una muestra más de su capacidad para transformar cada proyecto en una experiencia sensorial completa.

La actividad reciente de Mitski no se queda ahí. La cantante reapareció en la televisión estadounidense interpretando “I’ll Change for You” en The Late Show With Stephen Colbert, su primera visita al programa desde 2022, justo en la temporada de despedida del mítico late night. Además, este 2026 la llevará de gira por Norteamérica, Europa y Asia, con residencias especiales en Nueva York, Los Ángeles y Sídney, confirmando que su directo sigue siendo uno de los más intensos y personales de la escena actual.

Con “If I Leave”, Mitski vuelve a demostrar que no necesita grandes artificios para construir mundos emocionales complejos. Le basta una casa en ruinas, una cámara que la siga de cerca y esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que la ha convertido en una de las voces más influyentes de su generación.

Mitski, una carrera marcada por la intensidad y la reinvención constante

Desde sus primeros trabajos autoproducidos hasta su consolidación como una de las compositoras más respetadas del indie contemporáneo, Mitski ha construido una trayectoria tan coherente como imprevisible. Tras debutar con Lush (2012) y Retired from Sad, New Career in Business (2013), su nombre empezó a resonar con fuerza gracias a Bury Me at Makeout Creek (2014), un disco que mezclaba crudeza emocional y guitarras afiladas. El reconocimiento internacional llegó con Puberty 2 (2016) y se multiplicó con Be the Cowboy (2018), donde exploró nuevos registros vocales y narrativos. Después de un breve parón, regresó con Laurel Hell (2022) y más tarde con The Land Is Inhospitable and So Are We (2023), reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Su último trabajo, Nothing’s About to Happen to Me, confirma una madurez artística que sigue creciendo sin renunciar a la vulnerabilidad que la define.

