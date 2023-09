Oasis revive la nostalgia lanzando un lyric video de «Acquiesce» por su 25º aniversario

Oasis ha compartido un cautivador video lírico de su icónica canción Acquiesce en celebración del 25º aniversario de la reedición de su recopilación de caras B de 1998, The Masterplan, programada para su lanzamiento en varios formatos el 3 de noviembre. Lanzado el 22 de septiembre, el vídeo oficial de Acquiesce combina de manera perfecta imágenes de archivo de las actuaciones de Oasis con imágenes nostálgicas de los años 90. Acompañando las imágenes, la letra de la canción se muestra en pantalla y en un televisor de estilo antiguo. Originalmente presentada en la edición en CD de Some Might Say, Acquiesce ocupa un lugar especial en la historia de Oasis como el primer sencillo de la banda en llegar al número uno en el Reino Unido en 1995.

The Masterplan (Edición Remasterizada) incluirá una colección de las caras B tempranas de Oasis y cuenta con un listado de canciones que incluye clásicos atemporales como Talk Tonight, Half The World Away y The Masterplan. La recopilación original logró un éxito notable, debutando en el número dos en la lista de álbumes oficial del Reino Unido y vendiendo casi 122,000 copias en su primera semana. Desde entonces, ha alcanzado el estatus de triple platino y ha vendido más de tres millones de copias en todo el mundo. Esta reedición promete ser un viaje nostálgico para los fanáticos y una celebración del legado perdurable de Oasis. Os dejamos con su tracklist completo:

1. ‘Acquiesce’

2. ‘Underneath The Sky’

3. ‘Talk Tonight’

4. ‘Going Nowhere’

5. ‘Fade Away’

6. ‘The Swamp Song’

7. ‘I Am The Walrus – Live Glasgow Cathouse June ’94’

8. ‘Listen Up’

9. ‘Rockin’ Chair’

10. ‘Half The World Away’

11. ‘(It’s Good) To Be Free’

12. ‘Stay Young’

13. ‘Headshrinker’

14. ‘The Masterplan’