Olivia Rodrigo estrena videoclip para «Traitor»

Artista

Olivia Rodrigo

¿Por qué es noticia?

‎Olivia Rodrigo‎‎ ha compartido un nuevo videoclip para su canción Traitor, extraída de su celebrado disco debut Sour, que publicó a principios de año.

Sobre la canción y el vídeo

El videoclip ha sido dirigido por Olivia Bee, con cinematografía de Erik Henriksson y fotografía adicional y edición de John Stavas. Con una estética de imagen retro, como si fuese un antiguo Super8 de grabación casera, vemos a Rodrigo en situaciones cotidianas, con amigas, en un salón de videojuegos, o la piscina.

Olivia Rodrigo – Traitor

Sobre Olivia Rodrigo

“Es genial recapitular, ver lo que sentía entonces y poder decir que todo salió bien”, recordaba Olivia Rodrigo a Apple Music días antes de lanzar SOUR, su fascinante debut, en mayo de 2021. En realidad, el camino de Rodrigo había comenzado años atrás, cuando dio vida a la entusiasta Nini en la serie de High School Musical. La primera vez que escuchamos su nombre fuera de la pantalla todavía no había cumplido 18 años y ya había llegado al corazón de millones con “drivers license”, una emocionante balada de atmósfera crepuscular que se ganó la admiración de la mismísima Taylor Swift y el primer puesto en las listas globales de Apple Music. Como Swift, Rodrigo tiene un talento especial para evocar sentimientos universales a partir de pequeños detalles, desde una expareja que comparte con su nuevo amor las canciones que solían unirlos (“deja vu”) hasta los libros de autoayuda que leía para impresionar a un novio (“enough for you”). Sus canciones combinan pop íntimo con una vulnerabilidad y una crudeza emocional que suenan especialmente poderosas viniendo de una artista tan joven. “Es genial poder no sólo tocarle la fibra a las personas que están pasando por lo mismo que tú ahora”, nos contaba en aquella entrevista, “sino también devolverlas a una época anterior en la que vivieron algo similar”.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!