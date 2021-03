La banda indie rock-punk inglesa Pale Waves lanzó su último álbum llamado Who am I? en febrero del 2021 y ahora nos muestra el nuevo videoclip para su reciente single You don’t own me.

Este videoclip es el quinto que ha lanzado la banda de su último disco, su segundo álbum tras su celebrado debut publicado en el año 2018. En esta ocasión, el videoclip ha sido codirigido por la cantante y guitarrista, Heather Baron-Gracie y por Kelsi Luck.

El videoclip se desarrolla en dos escenarios distintos y claramente diferenciados. En el primero, con un fondo azul completamente liso, nos encontramos a la cantante quejándose sobre ciertas situaciones y normas con las que las mujeres tienen que lidiar a diario. Podemos ver cómo la cantante se revela contra estas reglas y pasa al segundo escenario del videoclip, en el que se siente libre, se desahoga, dice lo que piensa y disfruta. En esta segunda parte, el escenario es algo parecido a un garaje lleno de graffittis y focos en el que se encuentra la banda al completo.

“Quería gritar un ‘vete a la mierda’ a todos los que juegan con estas reglas delirantes falsas con las que las mujeres y el género deben encajar dentro de una caja específica”, dijo Baron.

En el álbum de Who am I? podemos encontrar otros singles como Change, Easy o Fall to pieces. Pale Waves sostiene que, hasta ahora este es su videoclip favorito. Y no es para menos. Os dejamos disfrutar de él.