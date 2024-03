Paramore estrena videoclip para «Thick Skull»

Paramore regresa con su nuevo video Thick Skull, incluida en su último trabajo This Is Why. Dirigido por Brendan Yates de Turnstile, el video nos lleva a un viaje en furgoneta con un destino incierto, con Hayley Williams reflexionando en el asiento trasero tan solo unas semanas después de que la banda ganase su primer Grammy por Mejor Álbum de Rock.

En unas declaraciones acompañando el lanzamiento del video, Hayley Williams comparte su visión del mismo: “Estar en una banda es como estar en casa, y Paramore ha sido el vehículo de nuestras lecciones más duras”. Con integridad y humor, Paramore se reinventa, rechazando las expectativas y abrazando la vulnerabilidad. Como dice Williams, “Paramore ha chocado la furgoneta. Estamos encontrando nuevos caminos”, lo que seguro que será muy inspirador para todos aquellos fans que han encontrado en la banda un reflejo de su propio crecimiento y desafíos.

Aquí te lo dejamos…