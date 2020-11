Perfume Genius está de vuelta con un nuevo videoclip para su canción Some Dream, extraída de su último trabajo Set My Heart On Fire Immediately, que salió publicado el pasado mes de mayo.

El video, dirigido por Charles Grant y Hunter Ray Barker, cuenta con un extraño protagonista, una especie de criatura medio hombre medio cerdo que resulta bastante grotesco y ofrece un resultado final entre lo onírico y lo surrealista.

Lo mejor es que lo veas a continuación y te hagas una idea por ti mismo. Adelante…

PERFUME GENIUS – SOME DREAM (VIDEO)

BIOGRAFÍA DE PERFUME GENIUS

Perfume Genius es el proyecto musical de Mike Hadreas, pianista y cantante proveniente de Seattle. Aunque Hadreas posee descendencia griega, a los seis años se mudó a Seattle, donde comenzó a tomar lecciones de piano desde que era muy pequeño. En el instituto era el único alumno públicamente gay, por lo que recibió acoso escolar y decidió mudarse a Brooklyn hasta 2005, cuando regresó a Washington y empezó a grabar música. Learning fue publicado en 2010 como su álbum debut, cuyos temas fueron grabados en la propia casa del músico. Pitchfork puntuó el disco con un 8.2, y desde entonces recibió multitud de atención por parte del público y la prensa.

El segundo disco de Hadreas, Put Your Back N2 It, fue lanzado en 2012. En el vídeo promocional del álbum aparecía el actor porno Arpad Miklos, lo que fue denunciado por algunos miembros de la comunidad YouTube. En 2014 publica Too Bright, producido por Adrian Utely de Portishead. Este disco marcó un nuevo rumbo en su trayectoria continuado por No Shape en 2017, el cual fue catalogado como el mejor disco del año por Pitchfork, y el más reciente Set My Heart on Fire Immediately de este mismo 2020.

DISCOGRAFÍA DE PERFUME GENIUS

Learning (2010)

Put Your Back N 2 It (2012)

Too Bright (2014)

No Shape (2017)

Set My Heart on Fire Immediately (2020)

