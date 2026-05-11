PinkPantheress ha publicado el videoclip oficial de «Girl Like Me», segunda pista de su mixtape Fancy That. La directora Lauzza firma un montaje cargado de referencias británicas que llega casi un año después del lanzamiento del disco y recoge una canción que ya había demostrado ser uno de los momentos más intensos del proyecto.

«Girl Like Me» fue coproducida por PinkPantheress, Count Baldor y aksel arvid, con Phil como productor adicional. La canción incorpora elementos de Basement Jaxx —composiciones de Felix Buxton y Simon Ratcliffe—, una de las influencias declaradas de toda la mixtape junto a Fatboy Slim y Groove Armada. El resultado es una pieza que combina texturas glitchy, capas de producción digital y una vulnerabilidad vocal que contrasta con la energía de club del resto del proyecto.

«Girl Like Me»: Davina McCall, cintas transportadoras y un Londres de montaje

El vídeo abre con una presentación a cargo de Davina McCall, la presentadora de televisión que durante años condujo Big Brother en el Reino Unido y se convirtió en una figura omnipresente de la cultura popular británica. Tras esa introducción, PinkPantheress recorre un Londres construido mediante recortes y collages: cintas transportadoras que avanzan sin parar, coreografías sincronizadas y apariciones recurrentes de McCall a lo largo del clip. El resultado es un vídeo que funciona como retrato afectuoso y ligeramente absurdo de la identidad británica, en línea con el tono kitsch y autorreferencial que ya marcaba la portada de Fancy That.

La canción ya había recibido el remix de Oklou en el EP Fancy Some More? Este videoclip llega, además, en un momento de actividad frenética para la artista: tras su debut en Coachella el pasado abril y el reconocimiento como Productora del Año en los BRITs 2026 —primera mujer y artista más joven en recibirlo—, la gira An Evening with PinkPantheress acaba de llegar a la Costa Este de Estados Unidos con fechas en Filadelfia, Boston y Montreal.

En el comunicado de lanzamiento de Fancy That, la artista describió el proyecto como el trabajo más cohesionado al que se había enfrentado hasta entonces. «Girl Like Me» es la pista que mejor sostiene esa lectura: reúne la producción reflexiva de su álbum Heaven Knows (2023) con el impulso de club que recorre toda la mixtape.

Fancy That: tracklist completo del mixtape de PinkPantheress

«Illegal» «Girl Like Me» «Tonight» «Stars» «Intermission» «Noises» «Nice to Know You» «Stateside» «Romeo»

PinkPantheress, de los loops de TikTok a Productora del Año

PinkPantheress —cuyo nombre real es Victoria Beverly Walker— emergió en 2021 con la mixtape To Hell With It, un conjunto de canciones de apenas dos minutos cada una que circularon con rapidez en redes sociales gracias a su mezcla de UK garage, drum’n’bass y nostalgia de principios de los 2000. En 2023 llegó Heaven Knows, su primer álbum de estudio, que amplió su alcance internacional y convirtió «Boy’s a Liar Pt. 2» —junto a Ice Spice— en un éxito de decenas de millones de reproducciones. Puedes leer la reseña completa de Heaven Knows en CrazyMinds.

Fancy That (2025) supuso el salto hacia una producción más volcada en el four-on-the-floor y en referencias al club británico de los noventa y 2000, con influencias declaradas de Fatboy Slim, Groove Armada y Basement Jaxx. El mixtape obtuvo un 81 en Metacritic. Mientras tanto, su colaboración con Zara Larsson en «Stateside» —adoptada por la patinadora olímpica Alysa Liu en los Juegos de Milán— y la próxima aparición en Midnight Sun: Girls Trip, el nuevo proyecto de Larsson, confirman que Walker sigue ampliando su presencia más allá del catálogo propio. Con el vídeo de «Girl Like Me» y los reconocimientos acumulados desde el anuncio de Heaven Knows, la artista de Bath lleva ya varios años construyendo un sonido que sabe exactamente de dónde viene.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.