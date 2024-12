Project Pitchfork lanza «Blind Mince», el videoclip que desata la terrible distopía apocalíptica de «Elysium»

«El planeta tan vasto y grandioso está muriendo. Los humanos devastan y saquean con avaricia la naturaleza mientras luchamos por respirar. Talamos bosques, contaminamos el aire, envenenamos los océanos. Destruimos los hábitats, aniquilamos especies (…) Los glaciares se derriten, los mares suben, aún así actuamos como ratones ciegos (…) Creemos que no hay consecuencias pero la tierra está cambiando en todos los sentidos. Al final te preguntas (…) ¿Por qué?…» «Blind Mince» Proyect Pitchfork

Cada vez que se escuchan y se leen las noticias, un frío escalofrío recorre el cuerpo de pies a cabeza. Y lo más tremendo es que nadie parece inmutarse. Todo sigue su normal cauce. Todos seguimos jugando al mismo juego de la conformidad.

La dinámica del mundo, desde sus inicios hasta el presente, sigue estrangulando su garganta hacia el lado oscuro. Rodamos sobre un abismo sin fin. Mientras tanto bebemos champán y decoramos nuestras vidas de falsos artificios. No somos conscientes de que estamos bailando sobre fuego. Es la dura advertencia de un imponente himno gótico de un mundo roto.

Peter Spilles, el ingenioso cerebro de Project Pitchfork, clama sobre esta negativa condición humana y metafísica cósmica. Sus anteriores trabajos de 2018, Akkretion y Fragment, ya mostraban ese oscuro universo donde el prodigio humano nos acopla y el pavor nos destruye. Es la ambivalencia de los extremos, la polaridad de la naturaleza humana.

Ahora, tras un largo silencio, llega Elysium, el acto final de trilogía Pitchfork. Un concepto que anuncia una distopía apocalíptica en un mundo regido por lobos y habitado por ovejas, Sin duda, el àlbum aparece en el momento justo de nuestra deprimente realidad planetaria.

Blind Mince (Ratones Ciegos) es el tema central de Elysium, una producción cinética que sintetiza este futuro deprimente de nuestra sociedad, un destino que pone los pelos de punta y que tantas veces ha sido anunciado y descrito por la ciencia, las creencias y la literatura de todos los tiempos. Pero seguimos aferrados al absurdo, tratando de hacer frente a la angustiante supervivencia. La cuenta atrás hace tiempo que ha empezado.

«BLIND MINCE» NOS ADVIERTE DEL FUTURO QUE NOS ESPERA, SINO FRENAMOS

Recuerdo que hace años vi una película que sobrecogió mi cerebro y me dio mucho que pensar. Su mensaje reflejaba un destino de la Tierra que puede suceder. Me refiero a Elysium, film de 2013 dirigido por Neill Blomkamp e interpretado por Mark Hammond y Jodie Foster.

La historia estaba ambientada en una Tierra superpoblada infestada de arduos problemas de masificación, contaminación, corrupción y control social, mientras que la parte elitista y adinerada mora feliz y aislada en un hábitat espacial llamado Elysium en el cual goza de sus más preciados recursos y privilegios mientras la poblaciòn terrestre sucumbe.

Parece ser que Project Pitchfork ha podido inspirarse, en parte, sobre esta película para generar su Elysium , un álbum que desafía al ser humano e incita a escapar. Sus trece canciones y tres RMX son claros himnos de resistencia, de rebelión contra la estupidez, la apatía y la destrucción del planeta que llamamos hogar.

No cabe duda de que el concepto filosófico que sostiene el álbum es intenso y directo; sin embargo, musicalmente hablando, lo considero en su conjunto algo plano e irregular, teniendo en cuenta la potencia crítica de las letras, del concepto y de las imágenes representadas en los videoclips. Es un claro ejemplo de discrepancia entre concepción y praxis.

No obstante, si hay que reconocer por todo lo alto el grito de advertencia que la banda ha sabido lanzar con el concepto y los clips a fin de que cada segundo de nuestras vidas sirvan para lograr aumentar el tiempo hacia el cambio y la esperanza. De lo contrario, y viendo el panorama actual, lo que nos espera puede ser aterrador.

SOBRE LA BANDA…

Project Pitchfork es una formación electro-gótico industrial con tinturas darkwave. Se formó en Hamburgo (1989) tras un coincidencia casual entre Peter Spilles y Dirk Scheuber mientras asistían a un concierto de Girls Under Glass. Decidieron el nombre de la banda abriendo al azar el diccionario de inglés.

La alienación actual la conforma Peter Spilles (voz), Carsten Klatte (guitarra), Dirk Scheuber (teclados), Jürgen Jansen (teclados) y Achim Färber (batería). Anteriormente había estado Patricia Nigiani como voz y teclados (1989-1994).

La banda no encaja en lo que se conoce como circuito o tendencia masiva, es decir, aquello que gusta a casi todo el mundo y que los medios y emisores no paran de taladrar, aunque sean petardazos. Lejos de caer el síndrome del mainstream más estricto, Project Pitchfork es una formación más underground, es decir, aquella que pulula por lo subterráneo del sistema alertando, con sus mordaces letras, las pestilencias del mundo y las conciencias de la rebeldía.

Puede ser que te guste o no su música, pero lo que si hay que prestar atención es a sus textos: «Para todos los que aún no lo entendieron, estamos viviendo en una era de cambio. Eso significa que debes cambiarte a ti mismo. No esperes a que los demás lo hagan. Tienes el poder de cambiar el mundo, desde tu pequeña razón puedes provocar un gran efecto. El tiempo se acaba. Sal de tu jaula mental y controla tu ira» (Revolution Now, Alpha Omega, 1995).

Las verdades siempre escuecen…

Escucha aquí «Elysium» de Project Pitchfork