Puscifer vuelve a la carga: guitarras, sarcasmo y un nuevo asalto a la normalidad

Cinco años después de Existential Reckoning, Puscifer regresa con un nuevo álbum titulado Normal Isn’t, que verá la luz el próximo 6 de febrero de 2026 a través de Puscifer Entertainment, Alchemy Recordings y BMG. El proyecto liderado por Maynard James Keenan, junto a Carina Round y Mat Mitchell, se sumerge esta vez en un sonido más crudo, oscuro y guitarrero, recuperando las raíces post-punk y goth que marcaron los inicios musicales de Keenan. “Estamos regresando al punto donde el goth y el punk se encuentran; ese es mi origen”, ha declarado el vocalista.

El primer adelanto, Self Evident, es una descarga de riffs abrasivos y sarcasmo operático, con Keenan y Round proclamando: “You’re a bunghole”. El videoclip, dirigido por Mitchell y María Aceves Diego, muestra a ambos miembros en plena performance teatral, con maquillaje extremo y actitud provocadora. El álbum fue grabado entre Arizona, Los Ángeles y durante la gira Sessanta, y cuenta con colaboraciones de peso: Greg Edwards (Failure) al bajo, Gunnar Olsen y Sarah Jones a la batería, Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel) en dos temas, y Danny Carey (Tool) en Seven One, una canción narrada por el padre de Atticus Ross.

La gira de presentación arrancará el 20 de marzo en Las Vegas y recorrerá Norteamérica hasta el 14 de mayo, con paradas en Nueva York, Chicago, Seattle y Los Ángeles, entre otras ciudades. Como telonero, se suma el músico y comediante Dave Hill, añadiendo un toque de humor al espectáculo. Normal Isn’t promete ser un nuevo capítulo en la evolución de Puscifer, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia provocadora y experimental.

De banda ficticia a culto experimental: la travesía de Puscifer

Puscifer nació como una broma en el programa Mr. Show de HBO, pero lo que empezó como una banda ficticia se convirtió en el laboratorio creativo de Maynard James Keenan, conocido por su trabajo en Tool y A Perfect Circle. Desde 2003, el proyecto ha funcionado como una válvula de escape para sus inquietudes más teatrales, electrónicas y humorísticas. Aunque Keenan es el único miembro fijo, desde 2011 el núcleo estable lo forman también Carina Round y Mat Mitchell, acompañados por una rotación de músicos invitados.

La discografía de Puscifer incluye siete álbumes de estudio, cada uno con una estética sonora y visual distinta. El debut V Is for Vagina (2007) marcó el tono irreverente y electrónico del proyecto. Le siguieron Conditions of My Parole (2011), más melódico y narrativo, y Money Shot (2015), donde la banda afiló su crítica social con sintetizadores densos y guitarras punzantes. En 2020, Existential Reckoning apostó por atmósferas futuristas y distopía digital, consolidando su estilo entre el trip-hop, el rock ambiental y el sarcasmo político.

Además de álbumes, han lanzado EPs como Don’t Shoot the Messenger y C Is for (Please Insert Sophomoric Genitalia Reference Here), y singles como The Algorithm, compuesto para el cómic de American Psycho. Su propuesta escénica mezcla performance, humor negro y crítica cultural, convirtiendo cada gira en una experiencia multisensorial. Puscifer no es solo música: es una declaración de principios contra la normalidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.