Rhye estrena el videoclip para “Come In Closer”, su nuevo single

Rhye, el proyecto del músico con base en Los Ángeles Michael Milosh, publica un nuevo single, Come In Closer, que es un adelanto de su nuevo álbum Home, el cual verá la luz el 22 de enero a través de Loma Vista Recordings.

En Come In Closer encontramos unos sonidos ambientales procedentes de una tormenta que cayó sobre el estudio de Milosh en su casa de Topanga (California) durante la grabación de la canción. Temáticamente, la canción habla de que “a medida que profundizamos en las relaciones e invitas a alguien a tu mundo, tu vida, tu hogar, se revela tu vulnerabilidad, tu paciencia y tu forma de apreciación”, ya sea en una relación romántica como en la canción o en una relación entre hermanos, tal y como se aprecia en el videoclip dirigido por el propio Milosh y Genevieve Medow-Jenkins. En el clip, podemos ver a los hermanos “viviendo sin miedos ni inhibiciones; salvajes con la alegría de simplemente ser”.

RHYE – COME IN CLOSER (VIDEO)

Escrito entre 2019 y principios de 2020, Home se grabó en los United Recording Studios, los estudios Revival at The Complex (Earth, Wind & Fire), así como en el estudio casero de Milosh. Finalmente fue mezclado por Alan Moulder (Nine Inch Nails, Interpol, My Bloody Valentine).

Tracklist de “Home”, el nuevo disco de Rhye

Intro Come in Closer Beautiful Safeword Hold You Down I Need a Lover Helpless Black Rain Sweetest Revenge My Heart Bleeds Fire Holy Outro

BIOGRAFÍA DE RHYE

Rhye es un proyecto de música electrónica indie formado en 2010 por el cantante canadiense Mike Milosh y el productor y músico danés Robin Braun (Boom Clap Bachelor, Quadron, Parallel Dance Ensemble). Tras trabajar juntos en una remezcla, el dúo decidió continuar su colaboración a través de los sencillos “Open” y “The Fall” y el álbum debut Woman (2013), cosechando numerosos elogios con su sofisticado estilo de pop y R&B. Durante los siguientes años Milosh paseó el proyecto por festivales de todo el mundo, y en 2017 – ya sin el aporte de Braun – lanzó varios nuevos sencillos y participó en canciones de Bonobo y King Henry. El segundo álbum de Rhye, Blood, fue lanzado por Loma Vista a comienzos de 2018, seguido de Spirit en 2019.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE RHYE

Woman (2013)

Blood (2018)

Spirit (2019)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

