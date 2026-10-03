Mick Jagger cumplió 83 años en julio y nadie le pide ya que demuestre cómo se mueve, pero los Rolling Stones han vuelto a preferir que lo demuestre otro. El videoclip de “Mr Charm” de los Rolling Stones, estrenado el 1 de octubre, deja el papel protagonista a Alexander Skarsgård, que se pasea por la pantalla con la seguridad de quien sabe que el título de la canción va por él.

Lo dirige Henry Scholfield (Billie Eilish, Stromae, Dua Lipa, Stormzy) y se rodó en Palmdale, en el desierto californiano. La acción transcurre en un diner de carretera, y la modelo Sara Sampaio hace de la única clienta a la que el personaje no consigue ganarse. “Mr Charm” es el tercer single de Foreign Tongues, el disco que la banda publicó el 10 de julio con Polydor, y llega a las plataformas con algo que casi nadie fabrica ya: una cara B.

Se llama “Bad Luck Hideaway” y para el seguidor de la banda es la verdadera noticia del lote. Es un dúo de Jagger y Keith Richards, con la batería de Charlie Watts grabada en British Grove y producción de Andrew Watt. Hasta ahora solo existía en las ediciones digitales con pistas extra; nunca había pasado por streaming.

“Mr Charm” y la costumbre de los Rolling Stones de ceder sus videoclips

La jugada tiene historia. En 2016 fue Kristen Stewart quien quemaba rueda con un Mustang del 65 por un Los Ángeles vacío en “Ride ’Em On Down”, y en 2020 Paul Mescal se emborrachaba a solas en una habitación de hotel para “Scarlet”. Desde que Sydney Sweeney protagonizó “Angry” en 2023, el ritmo se ha disparado: Odessa A’zion en “In The Stars”, Anya Taylor-Joy y Charles Melton en “Jealous Lover” y ahora Skarsgård. Cinco actores en tres años.

La lógica comercial es evidente (cada estreno se cuela en la prensa de cine y de moda, no solo en la musical), y Skarsgård cumple con oficio. Pero cinco actores después, la fórmula empieza a rozar el anuncio de perfume: funciona, se ve cara y se olvida antes que la canción. Y la canción merecía otra cosa. Ronnie Wood la presentó como un comentario sobre el estado del mundo, con una letra que cita a Boeing, a la NASA y a Elon Musk; el vídeo se queda con el encanto y deja fuera la mala leche.

Tampoco hacía falta un sustituto. En agosto, dos semanas después de su cumpleaños, el propio Jagger colgó en Instagram un vídeo bailando en un club bajo una bola de espejos. Tenía más gracia que medio videoclip.

Lo que los Rolling Stones hicieron después de Charlie Watts

La muerte de Watts en 2021 podía haber cerrado la historia y acabó reabriéndola. Richards la señaló como el empujón para tomarse en serio un disco que llevaba años a medias, y de ahí salió Hackney Diamonds (2023), su primer álbum de canciones propias desde A Bigger Bang (2005). Foreign Tongues repitió productor y cambió el método: menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres, invitados como Paul McCartney, Robert Smith o Steve Winwood y un número uno en Reino Unido con el que igualaron a los Beatles. Hasta Madrid tuvo su bar efímero para la ocasión. Con el disco ya digerido, la banda vuelve a las cintas de Watts a buscar lo que se quedó fuera.

▶ “Mr Charm” — The Rolling Stones | 1 de octubre de 2026 | Polydor

¿Os quedáis con Skarsgård en el diner o con Jagger bailando solo en su Instagram?

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