Rosalía se reinventa con «La Perla»: entre la esgrima, el hielo y la fantasía pop

Cuando parecía que Rosalía ya había explorado todos los territorios posibles, llega La Perla para demostrar lo contrario. El videoclip, dirigido por Stillz con la participación creativa de su hermana Pili Vila Tobella, es un despliegue de imágenes insólitas que mezclan símbolos de poder, ironía y fantasía pop. La artista catalana se enfunda un traje de esgrima, se desliza por una pista de hockey, pasea a sus perros por un bosque y se deja ver en un Lamborghini con la misma naturalidad con la que canta. Todo ello forma parte de la narrativa visual de Lux, su último álbum, que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

La canción, en colaboración con Yahritza y Su Esencia, no solo refuerza la dimensión internacional de Rosalía, sino que también se ha convertido en pieza clave de la promoción del disco. Su presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon fue un ejemplo de cómo la artista mezcla música y performance: apareció sobre una torre de colchones en una clara referencia a La princesa y el guisante, transformando un cuento infantil en un espectáculo pop. Según medios como Rolling Stone, el vídeo juega con símbolos de protección y resistencia, desde el traje de esgrima hasta un cinturón de castidad.

Las letras de La Perla ya habían generado debate y complicidad en redes sociales, con frases como “terrorista emocional” o “medalla de oro olímpica al más cabrón” que han conectado especialmente con su público femenino, mucho más inclusive con este video que combina referencias culturales con un aire de performance contemporánea.

Con Lux, Rosalía ha reunido colaboraciones de artistas tan diversos como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor, confirmando que su música es un espacio de encuentro entre tradición y vanguardia. Además, el anuncio de una gira por Norteamérica y Europa marca el inicio de un nuevo capítulo en su expansión global.

Rosalía, de Los Ángeles a Lux: una carrera que redefine el flamenco contemporáneo

La trayectoria de Rosalía Vila Tobella, nacida en San Cugat del Vallés en 1992, es una historia de evolución constante. Su debut con Los Ángeles (2017), producido junto a Raül Refree, fue un ejercicio sobrio de flamenco tradicional reinterpretado que la situó en el mapa musical español. Sin embargo, el verdadero salto llegó con El mal querer (2018), un álbum conceptual inspirado en la novela medieval Flamenca. Con este trabajo, Rosalía no solo alcanzó el número uno en España y el triple platino, sino que también se convirtió en un fenómeno global. Canciones como Malamente y Pienso en tu mirá marcaron un antes y un después en la manera de entender el flamenco en el siglo XXI.

Tras consolidar su nombre, la artista se lanzó a explorar el terreno urbano con colaboraciones que se convirtieron en himnos internacionales: Con altura junto a J Balvin y El Guincho, Yo x Ti, Tú x Mí con Ozuna, y TKN con Travis Scott. En 2022 llegó Motomami, su tercer álbum de estudio, que fue aclamado por la crítica y el público por su audacia experimental y su capacidad de mezclar géneros. El disco incluyó sencillos como Saoko y Despechá, que se convirtieron en éxitos virales.

Con Lux (2025), Rosalía reafirma su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Su discografía, que ya suma cuatro álbumes de estudio, dos EPs y más de treinta sencillos, refleja una carrera marcada por la innovación y la valentía artística. Cada proyecto ha sido un paso hacia adelante, expandiendo los límites del flamenco y fusionándolo con sonidos globales. Hoy, Rosalía no solo es una estrella internacional, sino también una referencia cultural que redefine lo que significa ser una artista española en el panorama mundial.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.