Rostam estrena un nuevo videoclip repleto de atractivos cameos

Rostam ya tiene un nuevo videoclip para su canción From The Back Of The Cab, y en el que cuenta con apariciones estelares de numerosos músicos y amigos del artista como las hermanas Haim, Charli XCX y su novio Huck Kwong, Samantha Urbani, el productor Ariel Rechtshaid o Remi Wolf, entre otros.

En la pieza dirigida por Jason Lester, todos ellos viajan por Los Ángeles en la parte trasera de un taxi para acompañar este tema, que formará parte del segundo álbum en solitario del ex-Vampire Weekend, Changephobia, qué se publicará el 4 de junio.

No os perdáis este From The Back Of The Cab a continuación: