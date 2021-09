Royal Blood estrenan vídeo oficial para ‘Hold On’

El dúo de Brighton Royal Blood ha sacado a la luz el vídeo oficial de su tema Hold On. El corte está sacado de su tercer álbum, Typhoons (2021), publicado en mayo de este año con un viraje disco y tintes mucho más animados que en sus anteriores trabajos. Sobre el mensaje de Hold On, Mike Kerr, la primera mitad de Royal Blood, confesaba para NME que trata sobre “estar ahí para alguien y hacerle saber que no están solos”.

Curiosamente, Hold On es el primer tema que Kerr ha escrito para alguien concreto y que, según dice, estaba pasando momentos muy difíciles. “Como en la mayoría de nuestras canciones, empezó con el riff principal, y creo que es la primera vez que me he topado con un riff realmente positivo y eufórico”.

El cortometraje que acompaña la canción está dirigido y protagonizado por Colin Hanks. Éste es hijo de la superestrella Tom Hanks y, además de haber aparecido en piezas como Dexter y Fargo, también ha dirigido varios documentales de temática musical (Eagles Of Death Metal: Nos Amis, Our Friends y All Things Must Pass: The Rise And Fall Of Tower Records).

En el vídeo de Hold On Hanks actúa en el papel de un conferenciante motivacional y usa las letras de la canción para su charla. Hacen acto de presencia muy puntual Josh Homme de Queens Of The Stone Age y Matt Helders, batería de Arctic Monkeys.

Royal Blood acaban de comenzar una breve gira en Reino Unido de presentación de Thyphoons que se alargará durante septiembre. Sin embargo, para principios de 2022 los británicos tienen preparada la mayor gira europea que han hecho hasta la fecha. Por el momento, el dúo no ha anunciado intenciones de pasar por España en dicha gira, como sí lo hizo en 2017.