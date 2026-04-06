Sabrina Carpenter convierte una mansión en su propio caos pop en el nuevo vídeo de “House Tour”

Sabrina Carpenter sigue aprovechando cada minuto de su momento estelar. A pocos días de encabezar el Coachella Valley Music and Arts Festival, la artista ha estrenado el videoclip de “House Tour”, uno de los temas incluidos en su álbum más reciente, Man’s Best Friend. El vídeo, codirigido por la propia Carpenter junto a Margaret Qualley, rinde homenaje directo a The Bling Ring de Sofia Coppola, y lo hace con un espíritu juguetón y descarado que encaja de lleno con la estética pop que la cantante lleva tiempo perfeccionando.

En el clip, Carpenter, Qualley y la actriz Madelyn Cline se dedican a destrozar una mansión con la misma despreocupación con la que una banda adolescente de película se cuela en casas ajenas. Entre purpurina, muebles volando y un estilismo que abraza el exceso, el trío convierte el caos en una especie de performance pop antes de huir en una furgoneta rosa que parece salida de un sueño kitsch. Según explica el vídeo, la intención es clara: celebrar el momento dulce de la artista con una pieza visual que mezcla humor, glamour y un punto de travesura.

“House Tour” llega después de un periodo especialmente intenso para Carpenter, que pasó dos años girando con su disco ganador del Grammy Short n’ Sweet y que en febrero protagonizó una de las actuaciones más comentadas de los premios al interpretar “Manchild” vestida de azafata. Además, la artista continúa expandiendo su carrera más allá de la música: pronto la veremos en la adaptación cinematográfica de Alice in Wonderland dirigida por Lorene Scafaria.

Con este lanzamiento, Sabrina Carpenter reafirma su capacidad para convertir cada movimiento en un pequeño acontecimiento pop, y “House Tour” funciona como un recordatorio de que su universo creativo sigue creciendo sin perder frescura.

Sabrina Carpenter: una carrera construida a base de reinvención pop constante

Desde sus primeros pasos en la factoría Disney hasta su consolidación como una de las voces más reconocibles del pop actual, Sabrina Carpenter ha demostrado una evolución tan rápida como sólida. Tras varios trabajos iniciales orientados al teen pop, su salto cualitativo llegó con Short n’ Sweet, un álbum que no solo le valió un Grammy, sino que la situó en el centro de la conversación global gracias a singles como “Manchild”. Con Man’s Best Friend, Carpenter afianza un sonido más maduro, juguetón y lleno de personalidad, combinando producción pulida, letras afiladas y un imaginario visual cada vez más ambicioso. Su creciente presencia en cine y su habilidad para convertir cada lanzamiento en un evento mediático la han transformado en una figura clave del pop contemporáneo, capaz de moverse entre géneros y formatos sin perder identidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.