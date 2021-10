Sam Fender presenta un nuevo videoclip para «Get You Down»

Artista

Sam Fender

¿Por qué es noticia?

El artista británico ha publicado un nuevo videoclip para su último single Get You Down, correspondiente a su recientemente publicado disco Seventeen Going Under.

Sobre la canción y el vídeo

‎Dirigido por Hector Dockrill, vemos a Fender viviendo una serie de momentos en pareja, unos más felices, otros más tensos, desembocando todo en un accidente de coche final.

Sam Fender – Get You Down

Escucha el disco completo

