Santero y los Muchachos estrenan videoclip para «El tipo del espejo»

La banda ha estrenado el videoclip para El tipo del espejo, otra canción extraída de Cantina, primera entrega del tercer trabajo de la banda.

Sobre la canción y el vídeo

La canción fue compuesta inicialmente para la película documental The Mistery of the Pink Flamingo, dirigida por Los Hermanos Polo, y ha encontrado a su vez un espacio propio en este Cantina, la nueva colección de canciones que adelantaron en formato digital hace dos meses.

En el clip los vemos grabando en directo en los estudios Río Bravo de Valencia, donde Bruno Marín, su realizador para este nuevo video, intercala las imágenes allí tomadas con las del largometraje. La letra y las secuencias cabalgan hacia el espectador evidenciando que una de las mejores maneras de conocernos por dentro será yéndonos fuera, separándonos de nuestro lugar de origen.

Como en otras ocasiones, la banda ha contado con Charly Escocés al saxo y Vicente Campos a la trompeta para este tema. Canción sin una producción de estudio, más cruda y guardando la esencia del local de ensayo pero con las sabias manos a los mandos técnicos en la grabación y mezcla de Jorge Martí.

Santero y los Muchachos – El tipo del espejo

Sobre Santero y los Muchachos

¿Cuántas rancheras han hecho alzar las copas hablando de amor, desamor, de fortuna o pérdida? Esta es una de esas, que cuando suena, sin importarte demasiado lo que cuente, invita a tomar un trago entre la gente, algo que buena falta nos hace a todas y todos. “¿Qué voy a hacer si tú te vas?” es la primera del nuevo cancionero de Santero y Los Muchachos, cancionero que entonan en clave de bar, mostrando su parte más desnuda, acústica, cruda y desenfadada. “CANTINA”, sin más rodeos, será el título de esta nueva entrega, y ha sido grabado en su propio local de trabajo, sin pasar por estudios con medios profesionales, ni nada que desestabilizara su punto de partida más natural. Una vez más, eso sí, mezclado por Manuel Tomás.

