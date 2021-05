Sleater-Kinney comparten “High in the Grass”, nuevo sencillo y video

Kelly Sears es la encargada de dirigir el video -lleno de psicodelia y buenas vibraciones- del nuevo sencillo High in the Grass, que vendrá en el álbum Path of Wellness -gracias a Mon + Pop-, próximo a estrenarse el 11 de junio.

Este nuevo LP tiene un par de novedades, comenzando con la salida de la baterista Janet Lee Weiss -que se unió al grupo en 1996- por lo que, el ahora dúo entre Corin Tucker y Carrie Brownstein, decidió invitar a músicos de Portland para grabar el disco. Otra novedad es que ellas mismas producen la grabación, las 11 nuevas canciones corren directamente por su cuenta.



Disfruta del video en seguida: