St. Vincent se va de desfile en camión para el videoclip de “Daddy’s Home”

Videoclip para: Daddy’s Home

Artista: St. Vincent

Pertenece a: Forma parte de Daddy’s Home, el disco que la artista publicó recientemente.

Sobre el videoclip: En el vídeo podemos ver un curioso desfile en el que un camión transporta el sencillo escenario en el que la artista, a solas con su guitarra, va interpretando su canción mientras vemos a unas animadoras de cierta edad e incluso un exhibicionista a su paso.

¿Quién ha dirigido el videoclip? Todo ello ha sido dirigido por su colaborador habitual Bill Benz, quien dirigió o codirigió los videos recientes de St. Vincent para Pay Your Way in Pain, The Melting of the Sun y Down.

Puedes verlo en Facebook siguiendo este enlace o, en ocasiones, a continuación: