El conflicto armado en Armenia está dejando un gran número de jóvenes con graves lesiones. System of a Down sacan el videoclip de Genocidal Humanoidz con la intención de recaudar fondos para ayudar a la rehabilitación de estos soldados y la investigación de tratamientos contra quemaduras químicas.

Para ello realizaron el 30 de enero un livestream benéfico que culminaron con el estreno del original videoclip de Genocidal Humanoids. Imágenes de la banda tocando en directo se alternan con una excelente animación de Deep Sky. En ella, un niño se enfrenta al diablo en medio de una ciudad devastada por la guerra. Una flor morada, que nos representa a todos nosotros, le ayuda a vencer: “You, me, us, them / Beating the devil” (“Tú, yo, nosotros, ellos / derrotando al diablo“).

La banda se enfrenta a la violencia con firmeza, desafiantes, y sin miedo, como se muestra el chico del videoclip, codirigido por Shavo Odadjian y Adam Mason. Con este, ya han puesto imágenes a los dos singles que sacaron el pasado noviembre denunciando el conflicto armado.

El líder del grupo, Serj Tankian, ha hablado por primera vez desde 2005 sobre el futuro de la banda con sensaciones positivas. Seguirán con el proyecto “mientras estemos todos en la misma página”.

Por ahora, la recaudación ha alcanzado la cifra de 600.000 dólares, y todavía puedes aportar tu donación en el enlace del vídeo de Youtube que os dejamos aquí.