Taylor Swift lanza nuevo video musical con imágenes exclusivas de su gira Eras

Taylor Swift ha lanzado el video musical de I Can Do It With a Broken Heart, extraído de su reciente disco The Tortured Poets Department. Este video, dirigido y producido por la propia Swift, ofrece una mirada detrás de cámaras a la gira Eras, mostrando ensayos, escenas de su producción y mucho más.

Destaquemos, además, que I Can Do It With a Broken Heart es la segunda canción de The Tortured Poets Department en recibir un video oficial, siguiendo a Fortnight.

Swift acaba de concluir la etapa europea de su gira Eras, culminando con cinco noches en el estadio de Wembley en Londres. Para marcar el broche de oro final, Swift estrenó el videoclip durante su actuación en la última de las cinco noches, en las que también contó con grandes invitados como Florence Welch y Jack Antonoff, quienes se unieron al espectáculo para interpretar un par de canciones junto a la artista estadounidense.

Ahora, tiene dos meses de descanso antes de comenzar la última etapa de la gira en América del Norte en octubre.