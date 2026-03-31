Taylor Swift rinde homenaje a Elizabeth Taylor con un videoclip que mezcla cine clásico y memoria pop

Taylor Swift ha estrenado el videoclip de “Elizabeth Taylor”, uno de los temas más comentados de su reciente The Life Of A Showgirl, y lo ha hecho con un gesto tan cinematográfico como emocional: un montaje que combina escenas icónicas de la actriz con fragmentos de noticiarios y material histórico. El resultado, disponible en Spotify y Apple Music, funciona como un homenaje directo a una figura que Swift siempre ha admirado y cuya influencia ha ido dejando caer en su obra a lo largo de los años.

El vídeo intercala imágenes de Cleopatra, Father of the Bride, Cat on a Hot Tin Roof o Suddenly, Last Summer, creando un diálogo entre la figura pública de Elizabeth Taylor y la narrativa del propio álbum. El lanzamiento llega después de que la canción debutara en el número tres de Billboard, confirmando el magnetismo que ha generado desde su publicación.

Christopher Wilding, hijo de la actriz, ya reaccionó al tema en su día, celebrando el modo en que Swift había capturado la esencia de su madre. “Ella y mi madre parecen espíritus afines”, afirmó, destacando que ambas representan “la encarnación misma del empoderamiento femenino”. También elogió cómo la artista había trazado paralelismos entre sus trayectorias personales y profesionales.

Swift, por su parte, ha reconocido lo especial que fue escuchar esas palabras: “Mis padres me enviaron el clip de su hijo diciendo algo tan halagador… Me sentí muy halagada”. La cantante ya había hecho referencias a la actriz en el pasado, como en “…Ready For It?” del álbum Reputation, donde aludía a su relación con Richard Burton.

Además del videoclip principal, Swift ha publicado en YouTube una versión alternativa titulada “So Glamorous Cabaret”, una interpretación a piano que hasta ahora solo estaba disponible en ediciones limitadas del álbum. Ambas versiones formarán parte de un vinilo de siete pulgadas que se lanzará en el próximo Record Store Day, el 18 de abril.

El estreno llega en un momento especialmente mediático para la artista, que también afronta una demanda relacionada con el uso del término The Life Of A Showgirl y ha solicitado al gobierno estadounidense que bloquee el intento de una empresa de registrar la marca “Swift Home”. Aun así, su foco creativo sigue intacto, y este homenaje a Elizabeth Taylor demuestra cómo Swift continúa expandiendo su universo narrativo con ambición cinematográfica.

Taylor Swift, una trayectoria que convirtió la narrativa pop en un fenómeno cultural global

Desde su debut en 2006, Taylor Swift ha construido una de las carreras más influyentes de la música contemporánea. Tras sus primeros pasos en el country, su salto al pop con 1989 redefinió su figura pública y la consolidó como una narradora capaz de convertir experiencias personales en himnos generacionales. Con discos como Reputation, Lover, Folklore o Midnights, ha explorado nuevas estéticas y sonoridades sin perder su sello: letras detallistas, ambición conceptual y una conexión emocional única con su audiencia. Su Eras Tour ha batido récords globales y su impacto cultural se extiende al cine, la moda y la conversación pública. Con The Life Of A Showgirl, Swift continúa expandiendo su universo creativo, demostrando que su capacidad de reinvención sigue siendo inagotable.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.