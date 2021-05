The Black Keys estrena video de su sencillo “Going Down South”

Con la llegada de nuevos temas por parte del dúo americano de rock The Black Keys, el material audiovisual no se ha hecho esperar. En esta ocasión nos traen el videoclip del sencillo Going Down South, perteneciente a su próximo álbum Delta Kream.

Dentro del video dirigido por Ryan Nadzam, podemos ver a Dan Auerbach y Patrick Carney tocando en el Blue Front Café de Jimmy Duck Holmes. Al respecto de Going Down South Auerbach dijo lo siguiente: “¡Ese fue uno de los éxitos de RL Burnside! Nos desviamos un poco del original en nuestra versión con el falsete y la percusión, pero nos gustó cómo sonó en ese momento. Se ha convertido en uno de mis favoritos del álbum.”

El álbum Delta Kream estará disponible el próximo 14 mayo, vía Nonesuch.

Mira aquí el video: