The Clash celebran el 40º aniversario de ‘Sandinista!’ con un nuevo vídeo de ‘The Magnificent Seven’

Sandinista! (1980), el cuarto álbum de la icónica banda británica The Clash, cumplió este pasado 12 de diciembre de 2020 nada menos que 40 años. Un hito que el grupo ha querido celebrar con un vídeo inédito del single más recordado del disco, The Magnificent Seven.

El cineasta Don Letts ha sido el encargado de editar el nuevo clip de la canción, que combina imágenes de The Clash tocando el tema en el talk show de la televisión estadounidense The Tomorrow Show with Tom Snyder y fotos de archivo tomadas en Manhattan durante su residencia de 17 noches en el Casino Internacional de Bond.