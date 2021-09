The Cribs reflejan su primer concierto en 3 años en “Swinging At Shadows”

Videoclip para: Swinging At Shadows

Artista: The Cribs

Pertenece a: La canción es el primer adelanto de Sonic Blew Singles Club, una nueva serie de singles mensuales que el trío de Wakefield publicará de aquí a final de año con canciones inéditas de las sesiones de su último álbum Night Network.

Sobre el videoclip: Se trata de un videoclip muy especial para la banda, ya que fue grabado en su primer concierto desde la pandemia, concretamente, el mes pasado en el Crystal Palace Bowl de Londres como parte del festival South Facing.

¿Quién ha dirigido el videoclip? Ha sido dirigido por Alexander Preston, con Luke Scully como director de fotografía y ya lo podemos ver a continuación.

Sobre The Cribs

The Cribs aporta al rock indie británico frescura, sentido de urgencia, ambición por desarrollar lenguajes instrumentales originales y una voz melódica. Fundado en 2002, el grupo sorprendió con una serie de discos que pronto merecieron distinciones de la industria y los medios. Su rock apasionado e inconformista integró tres años a todo un Johnny Marr, exmiembro de The Smiths, y ha contado con productores del calibre de Alex Kapranos, líder de Franz Ferdinand, y Ric Ocasek, vocalista de The Cars. El resultado son unas canciones incisivas, con carácter y un punto imprevisible.

Fuente: Apple Music