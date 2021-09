The Rolling Stones dedican el videoclip de “Living in the Heart of Love” a Charlie Watts

Tras la reciente muerte de Charlie Watts, mítico baterista de The Rolling Stones, sus compañeros de banda ha lanzado un videoclip para Living In The Heart Of Love en memoria y como homenaje a su querido compañero.

Sobre la canción

Se trata de una de las canciones grabadas durante las sesiones para Tattoo You, disco que la banda británica publicó en 1981 y que va a reeditarse próximamente debido a su 40° aniversario.

Este tema, inédito hasta el momento, formará parte del tracklist en esta nueva colección que saldrá el 22 de octubre, aunque no estuvo incluida en el listado inicial de canciones de este trabajo.

Sobre el videoclip

El videoclip mezcla imágenes de las actrices Marguerite Thiam y Nailia Harzoune pasando una noche loca en París mezcladas con fragmentos de vídeo grabados en la era de Tattoo You, allá por 1981. En los mismos, hay un protagonismo especial para Charlie Watts, y un emocionante broche final con la frase Charlie Is My Darling, título que también dieron a su famoso concierto grabado en vídeo en 1966.

The Rolling Stones – Living in the Heart of Love



Sobre The Rolling Stones

Seguramente la mejor banda de rock and roll de la historia, los Rolling Stones surgieron en los sesenta como una alternativa más oscura y peligrosa a los Beatles. A partir de la insolencia de Mick Jagger, los deslumbrantes riffs de Keith Richards y la inigualable base rítmica de Charlie Watts y Bill Wyman, el grupo supo personificar como ninguno el mito del rock and roll y sus excesos durante más de cinco décadas, alternando períodos de esplendor y decadencia. Si bien siempre se mantuvieron fieles al blues y al r&b, pronto fueron incorporando elementos del pop y la psicodelia de la época y durante los setenta abarcaron géneros como el reggae, country, funk o disco. Su influencia es fácilmente advertible en prácticamente todas las bandas de rock del planeta.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos