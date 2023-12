The Rolling Stones estrenan el videoclip de «Mess It Up»

La legendaria banda The Rolling Stones ha lanzado el video oficial de su más reciente sencillo Mess It Up, incluido en su 24º álbum de estudio, Hackney Diamonds.

El video, protagonizado por el actor británico Nicholas Hoult, conocido por sus papeles en Skins, Renfield, las películas de X-Men, The Favourite y más, fue dirigido por el ganador del Grammy Calmatic y filmado en Estados Unidos.

Además, Mick Jagger y compañía han compartido una edición en vivo especial del álbum Hackney Diamonds, con actuaciones del evento de lanzamiento en Nueva York. Para 2024, se espera que la banda emprenda una gira por Norteamérica, visitando numerosos estadios en Estados Unidos y Canadá.

¿Quizá después podrán hacernos un hueco para visitarnos en Europa y, concretamente, en España?