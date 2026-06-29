Para un videoclip sobre consumismo, poder sin control y solidaridad rota, The Strokes han elegido al actor más omnipresente de Hollywood en este momento: Walton Goggins, el hombre capaz de interpretar a un cowboy postapocalíptico sin nariz en Fallout y a un turista atormentado en The White Lotus con idéntica intensidad inquietante. Sin duda alguna, hay una lógica perfecta en el casting. El resultado, publicado el 28 de junio en el canal oficial de la banda, es exactamente lo que cabría esperar de este encuentro: caprichoso, político y con un sentido del humor que oscila con naturalidad entre la broma y el manifiesto.

Goggins baila mientras los carteles hablan

El vídeo muestra a Goggins bailando y haciendo playback sobre «Going Shopping» mientras se suceden carteles de texto con mensajes directos: «Beware unchecked power», «Workers on strike! (but alas, the news won’t show it)». Esa danza despreocupada, ese movimiento entre ridículo y encantador que ha hecho de Goggins un maestro de la ambigüedad, contrasta con la urgencia de los rótulos, creando una tensión a la vez cómica y política.

Es el vídeo ideal para una canción que ya de por sí jugaba a lo mismo. «Going Shopping» lleva desde su lanzamiento en abril funcionando como una radiografía del presente: Julian Casablancas merodea entre el escapismo consumista y la culpa de saber que cuanto peor se pone la realidad, menos ganas tienes de escuchar hablar de ella. Y lo remata con esa filosofía de barra de bar intelectual que define su escritura: la solidaridad se vuelve difícil cuando tienes cosas buenas que perder.

Del cassette postal a Coachella: la historia de la canción

Quien haya seguido el regreso de The Strokes sabe que «Going Shopping» tiene su propia historia antes de este vídeo. Como contamos en CrazyMinds cuando el single salió en abril, la banda la lanzó primero en cassette (enviado por correo postal a 100 fans seleccionados al azar) antes de estrenarla en directo horas después en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. Un gesto mitad nostalgia analógica, mitad punk de bajo presupuesto para anunciar su séptimo álbum.

El single llegó con el anuncio de Reality Awaits, producido de nuevo por Rick Rubin y previsto inicialmente para el 26 de junio en Cult Records / RCA Records. El álbum, sin embargo, ha acumulado retrasos y todavía no ha visto la luz.

El álbum que todavía espera y la gira que ya rueda

Mientras Reality Awaits sigue siendo el gran pendiente, The Strokes no han parado. En mayo publicaron un segundo single, «Falling Out of Love». Pusieron en marcha una extensa gira mundial sin Nick Valensi —con Steve Schiltz cubriendo las guitarras— y cerraron su actuación en Coachella con un montaje visual de carga política que el vídeo de «Going Shopping» viene ahora a prolongar.

La etapa europea de la gira arranca en octubre, con una única fecha en España el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas están agotadas, pero si tienes la tuya, «Going Shopping» tiene todas las papeletas de entrar en el setlist.

De Is This It a Reality Awaits: veinticinco años sin perder el pulso

Cuando The Strokes publicaron Is This It en 2001, redefinieron el indie rock de su tiempo con una mezcla de guitarras afiladas, actitud desganada y melodías que se quedaban grabadas en el cerebro sin pedir permiso. Room on Fire (2003) y First Impressions of Earth (2006) consolidaron su estatus; después vinieron años de actividad intermitente, proyectos en paralelo y la impresión de que la banda nunca terminaría de encontrar la forma de seguir siendo relevante sin traicionarse a sí misma.

La respuesta llegó en 2020 con The New Abnormal, de nuevo con Rick Rubin al mando, un disco que recuperó el foco y les valió el Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2021. Reality Awaits —cuando por fin llegue— es el siguiente capítulo de esa misma voluntad de seguir en movimiento sin nostalgia gratuita. El videoclip de «Going Shopping», con sus carteles políticos y su protagonista sacado directamente de la cultura pop del momento, lo resume bien: The Strokes no están mirando hacia atrás. Están mirando exactamente al mismo sitio que nosotros.

▶ «Going Shopping» — The Strokes | 7 de abril de 2026 | Cult Records / RCA Records

¿Qué te parece la elección de Walton Goggins para protagonizar este vídeo? ¿Crees que este tipo de sátira política le sienta bien a The Strokes, o prefieres verlos más centrados en la música? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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