The Weeknd vuelve con el videoclip para “Take My Breath”

The Weeknd ha estrenado el video musical de Take My Breath, el primer sencillo de su próximo disco, para el que aún no conocemos fecha de publicación.

Una fiesta pre-pandémica

Por ahora, todo lo que podemos ir conociendo de este próximo trabajo de Abel Tesfaye es este primer videoclip dirigido por Cliqua en el que vemos a The Weeknd caminando delante de un impresionante amanecer antes de dirigirse a una fiesta al estilo pre-pandémico, eso sí, en la que se consumen lo que suponemos es oxígeno en máscaras. Lo mejor es que lo veas a continuación:

Sobre The Weeknd

Este nuevo trabajo, del que esperamos tener confirmación oficial pronto, será el quinto de la carrera del canadienses tras Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) y After Hours (2020).

Además, recordemos, se encuentra actualmente trabajando en The Idol, una nueva serie que co-producirá y protagonizará para HBO.