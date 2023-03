Videoclip: Arctic Monkeys – «Sculptures Of Anything Goes»

La banda británica Arctic Monkeys ha lanzado un nuevo vídeo musical para Sculptures Of Anything Goes, una de las canciones más destacadas de su último álbum, The Car, publicado el pasado octubre. El vídeo muestra a Alex Turner y sus compañeros ensayando y actuando en directo, así como al líder del grupo grabando material promocional para el disco.

The Car es el séptimo álbum de estudio de Arctic Monkeys, y supone una nueva evolución en su sonido, más sofisticado y orquestal que en trabajos anteriores. El disco fue compuesto por Turner en su casa de Los Ángeles y París, y producido por James Ford en Suffolk, París y Londres.

Sculptures Of Anything Goes es el cuarto single extraído de The Car, después de There’d Better Be A Mirrorball, Body Paint e I Ain’t Quite Where I Think I Am. La canción tiene un aire retro que recuerda al álbum AM de 2013, y su sonido se basa en un sintetizador Moog y una caja de ritmos que creó el guitarrista Jamie Cook. El vídeo musical fue dirigido por Ben Chappell, quien ya había trabajado con la banda en otros vídeos como Four Out Of Five o Tranquility Base Hotel & Casino.

Además del éxito crítico y comercial de The Car, Arctic Monkeys también han anunciado una gira mundial para 2023, que incluirá conciertos en Europa, América del Norte y Australia. En España actuarán los días 10 y 11 de julio en Madrid (WiZink Center) y como cabezas de cartel del Bilbao BBK Live el sábado 8 de julio.

The Car es un disco ambicioso y épico que demuestra que Arctic Monkeys siguen siendo una de las bandas más innovadoras e influyentes del rock actual. Con canciones como Sculptures Of Anything Goes, la banda nos invita a subirnos a su coche y disfrutar del viaje.