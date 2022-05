Videoclip: ATZUR – «Fear Of The Unknown»

Hace unos días les anunciábamos el lanzamiento del single Fear Of The Unknown, último adelanto que presentan el dúo hispano-austriaco ATZUR de su nuevo EP Big Delirium, que saldrá al mercado el próximo mes de junio de la mano del sello austriaco Seayou Records.

El caso es que ahora, unos días después del lanzamiento del single, este dúo formado por Patricia y Paul han decidido darle vida a Fear Of The Unknown a través de un significativo videoclip.

Rodado en el opulento museo Ernst Fuchs Museum que ubica la Otto Wagner Villa en Viena (Austria), el clip muestra a la perfección el espíritu y significado de la canción Fear Of The Unknow; YA que plasma con claridad el mensaje de la indecisión de uno mismo en diferentes situaciones llegando, en algunas ocasiones, al bloqueo mental que nos incapacita en la toma de decisiones. Un trabajo en el que ATZUR rodea sus miedos usando el lujo, la épica y el indie-pop electrónico como forma de terapia.

Pero, la ubicación elegida por ATZUR para rodar este videoclip no está elegida al azar o por capricho. Ya que, tanto Fear Of The Unknown como su nuevo EP Big Delirium, se centran en los problemas que ha causado la pandemia, del Covid, en la salud mental. Y como curiosidad, el arquitecto Otto Wagner falleció en el año 1918 a causa de la pandemia de la denominada Gripe española. Curiosa similitud.

Además, ATZUR presentarán en Madrid su nuevo EP en directo, dando tres conciertos los días 2, 3 y 4 de junio en tres salas diferentes. Consulta el cartel de su ‘mini gira madrileña’, más abajo.

ATZUR – Fear Of The Unknown

Little Tour Madrileño

