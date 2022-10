Videoclip: Beyoncé – «Summer Renaissance»

Beyoncé ha compartido el videoclip de Summer Renaissance, que ha sido dirigido por Mark Romanek y pone imágenes a la campaña Lose Yourself in Love de Tiffany & Co.

La artista publicó su nuevo disco Renaissance hace ya dos meses, un esperado retorno de 16 pistas con temas como el exitoso single principal Break My Soul y colaboraciones de Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake y más.

Beyoncé es un icono indiscutible. No solo del R&B, sino del pop en general. Su figura se sitúa al lado de leyendas como Tina Turner y Diana Ross, con una personalidad arrolladora, una imagen potente y unas grabaciones para la historia. Su viaje con Destiny's Child le sirvió para curtirse en el oficio y, ya como solista, despuntó y llegó al estrellato mundial en un abrir y cerrar de ojos. Sus canciones son auténticos himnos. Es la diva universal por méritos propios.

Dangerously in Love (2003)

B'Day (2006)

I Am… Sasha Fierce (2008)

4 (2011)

Beyoncé (2013)

Lemonade (2016)

