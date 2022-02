Videoclip: Big Thief – «Red Moon»

Para acompañar el lanzamiento de su nuevo disco Dragon New Warm Mountain I Believe In You, que se publicó este pasado viernes 11 de febrero a través de 4AD, Big Thief ha publicado un nuevo videoclip inmersivo para una de las canciones del álbum, Red Moon.

En el video podemos ver a los miembros de la banda tocando junto a Mat Davidson de la banda Twain al violín, en el estudio de la casa de Scott McMicken en Tuscon, Arizona, uno de los cuatro donde grabaron este trabajo.

Y si quieres escuchar el nuevo trabajo de Big Thief al completo, os lo dejamos a continuación en Apple Music y Spotify: