Videoclip: Björk – «Sorrowful Soil»

La icónica artista islandesa Björk acaba de lanzar el videoclip de su canción Sorrowful Soil, perteneciente a su más reciente álbum Fossora. El videoclip fue dirigido por Viðar Logi y nos muestra a la artista cantando cerca del volcán Fagradalsfjall en Islandia.

En un comunicado, Björk explicó cómo llegó a escribir ‘Sorrowful Soil’: «Fue una improvisación aleatoria que hice, pensando que estaba escribiendo otra canción. Pero cuando la edité, descarté la mayoría de cosas y esta es la que quedó».

Además, la intérprete explicó que esta canción y Ancestress fueron escritas para su madre, y en el caso de Sorrowful Soil, fue escrita dos años antes, «cuando mi madre comenzó a caer realmente enferma, así que es más triste».

El videoclip de Sorrowful Soil de Björk es una experiencia conmovedora con esta historia tan personal. Si aún no has visto este emotivo videoclip, no te lo puedes perder.

Sobre Björk

Björk Guðmundsdóttir, conocida simplemente como Björk, es una artista islandesa de música electrónica, pop y experimental, compositora, cantante y actriz. Nació el 21 de noviembre de 1965 en Reykjavík, Islandia. Desde muy temprana edad desarrolló una gran afición por la música; a la edad de 11 años fue seleccionada para ingresar al Coro Nacional de Islandia, y comenzó a realizar presentaciones como cantante profesional. En 1977, Björk formó parte de la banda de punk rock KUKL, con la que grabó su primer álbum, The Eye.

En 1986, Björk se unió a la banda de rock experimental The Sugarcubes, que ganó popularidad internacional por sus canciones. En 1993, Björk lanzó su primer álbum en solitario, Debut, que se convirtió en un éxito comercial a nivel mundial. Desde entonces, ha lanzado una serie de álbumes de estudio, incluyendo Post (1995), Homogenic (1997), Vespertine (2001), Medúlla (2004), Volta (2007), Biophilia (2011) y Vulnicura (2015).

Discografía de Björk