Videoclip: Black Midi – «Sugar/Tzu»

Black Midi ha compartido el video musical de Sugar/Tzu, el último sencillo extraído de su tercer álbum Hellfire, que sale a la venta este viernes 15 de julio a través de Rough Trade Records y del que ya hemos podido escuchar Welcome To Hell y Eat Men Eat.

La canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Noel Paul en el que vemos un combate de boxeo que acaba de una forma realmente violenta, todo ello grabado con un efecto de cámara que le da un aspecto como si estuviéramos viviendo un sueño surrealista, casi una pesadilla.

Hellfire será el tercer disco de la banda británica después de su debut Schlagenheim en 2019 y Cavalcade en 2021.

Discografía de Black Midi

En el álbum de debut de black midi, Schlagenheim, se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Sus canciones, si es que a los laberintos del cuarteto británico se les puede llamar así, deberían llevar adjunto el clásico plano de “usted está aquí” para evitar que el que las escuche se quede perdido dentro de ellas para siempre: no sería la primera vez que ocurre. Ya les pasó a King Crimson, Death Grips, Can, Primus o Victims Family. Todos están encerrados en el dédalo de Schlagenheim y, de allá para cuando, asoman la cabeza hasta que el rodillo free rock de black midi les pasa otra vez por encima. No estábamos preparados para ellos, pero afortunadamente ya es demasiado tarde.

Fuente: Apple Music

Schlagenheim (2019)

Cavalcade (2021)

