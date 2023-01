Videoclip: Cala Vento – «Equilibrio»

Equilibrio es una canción con un mensaje muy claro, pero un tanto difícil de representar. La pulsión emocional entre lo propio y lo ajeno y la búsqueda de la armonía mediante la convivencia con uno mismo y con el entorno eran conceptos claros pero muy abstractos con los que trabajar. Cuando la gente de l’Upuntvuit (la joven productora de Banyoles responsable de los videoclips que está avanzando Cala Vento, correspondientes a las canciones de su inminente cuarto disco), vino con la idea de usar dos cabezudos que representaran ese mundo interior abstracto, Joan y Aleix supieron que habían encontrado el camino correcto.

En el vídeo podemos apreciar ese diálogo interno que todos tenemos a diario y entender que el equilibrio que nos mantiene en pie, también lo podemos encontrar en nuestro propio interior. Así, Joan y Aleix se encuentran con su «otro» yo por las calles de Barcelona, en el metro, en el bus, hasta que, incómodos por la situación, deciden huir de ellos mismos para encontrarse uno frente al otro. Y es que cuando no encuentras soluciones dentro de ti, igual es buen momento para buscarlas fuera.

Cala Vento publicó el pasado 30 de noviembre dos nuevas canciones como avance de su inminente nuevo disco. Un disco que aparecerá cuatro años después de Balanceo, un álbum que les dio muchísimas alegrías y les permitió recorrer el país de arriba a abajo, de norte a sur, y viajar varias veces a México y Colombia, consolidándose como una de las bandas de rock alternativo más influyentes del panorama. Balanceo también fue la primera referencia de Montgrí, su propio sello discográfico, en la actualidad casa de otros interesantes artistas como Lagartija Nick, Vulk, Biznaga, Yawners, La Élite o Los Manises.

La autogestión ha permitido a la banda descubrir los procesos de edición de un disco y, en especial, la importancia que tienen sus seguidores para poder hacer realidad los discos, las giras… y en definitiva, la continuidad de cualquier grupo. Por ese motivo, Cala Vento ha abierto una canal de comunicación directa vía email con sus seguidores para informarles sobre las novedades de la banda de primera mano.

La primera canción, Equilibrio, es una mezcla explosiva entre la música pop y el rock más energético. Con una pizca de crítica social y otra de amor, hace referencia a las revoluciones que mueven tanto «Chile como Barcelona» y valora la importancia de tener a alguien al lado con quien compartir tanto las miserias como las celebraciones del día a día (alguien que también puedes ser tú mismo).

Equilibrio, producida por YOUTH (miembro de Killing Joke y de The Fireman junto a Paul MCartney y productor de grupos como The Verve, Pink Floyd, U2, The Jesus & Mary Chain…), fue grabada por Iván Moreno en La Casa Estudio de Albuñuelas (Granada).

Casa Linda es una rara avis en la trayectoria del dúo. Una canción de pop pegadizo minimalista, grabada con solo dos guitarras acústicas y algunos toques electrónicos. En este caso se trata de una canción/lamento que apunta a la especulación inmobiliaria para dibujar un manifiesto a favor del derecho a la vivienda y a la importancia que tiene este en el devenir del ser humano. Una canción que llega en el momento y forma indicados para conectar con todos aquellos que sufren los vaivenes del mercado.

Producida por Emili Bosch (B1n0, Rigoberta Bandini, Mazoni, Gatibu…), Cala Vento muestra una vez más que es capaz de sorprendernos y añadir estilos dentro de su abanico musical.

Las dos canciones han sido mezcladas por Jordi Mora (Bunbury, Love of Lesbian, Standstill, Gatibu, Lori Meyers…) y masterizadas por Víctor García (Ultramarinos Mastering).